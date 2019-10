Farlig statistik: Hver fjerde ung mener, det er ok at tjekke mobilen under kørsel

En ny opgørelse fra Rådet for Sikker Trafik afslører en farlig tendens. Mere end hver fjerde unge mellem 18 og 35 år mener nemlig, at det er acceptabelt, hvis folk taler i håndholdt mobil, indstiller GPS, læser sms'er eller lignende, mens man kører bil.

- Det er virkelig høje tal, for det er jo dit og mit liv, de sætter på spil, hvis det går galt. Så jeg synes, det er nogle bekymrende tal, siger Lisbeth Sahl, der er seniorforsker hos Rådet for Sikker Trafik.

Læs også Ida Pallesen bliver til bagerfru Andersen, når hun går på job

Sarah Lirene på 19 år er ikke en af de unge, der trækker statistikken op.

- Det jo gøre at man kører galt eller noget i den stil. Det ved jeg også fra mig selv - jeg er mere uopmærksom, hvis jeg sidder med min telefon og kigger ned, siger hun.

Emil Jensen er elev på HHX, og han mener, at der kan være forskellige nuancer.

- Jeg synes, det er okay, at man lige ser, at man får en sms, men jeg synes ikke, man skal svare den. Så må man vente, til man er færdig med at køre, siger han.

Unge accepterer mere end ældre

Ifølge undersøgelsen mener 11 % af 36-50 årige, at det er acceptabelt at køre med håndholdt mobiltelefon. Hos den lidt yngre generation ligger det samme tal 27 %.

Og selvom de unge godt ved, at det kan være rigtig farligt at have telefonen i hånden, mens man kører, kan det ikke afvises, at det sker alligevel.

Læs også Jonatan blev kun 25 år - nu oplever hans mor endnu en regering svigte

- Det er vel farligt at tjekke mobilen, men altså man gør det alligevel, på en måde, siger Emil Jensen.

Jeg synes, det er okay, at man lige ser, at man får en sms, men jeg synes ikke, man skal svare den Emil Jensen, elev på HHX

Ifølge Rådet for sikker trafik slår uopmærksomhed i trafikken en ihjel om ugen året rundt. Straffen for at køre med håndholdt mobil er blevet skærpet. Udover at giver en bøde, giver det nu også et klip i kørekortet og 500 kroner til offerfonden.

De seneste tre uger har politiet i Midt- og Vestjylland uddelt 141 klip i kørekortet for brug af håndholdt mobil under kørsel.