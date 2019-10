Endnu to påsatte containerbrande i Silkeborg

Natten til søndag blev politi og brandvæsen kaldt ud til to forskellige brande i containere på Lupinvej i Silkeborg. Både klokken 23.00 og klokken 00.55 ringede beboere i området til alarmcentralen.

Ved den første brand var det en stor 800 liters container, der var sat ild til, og her måtte brandvæsenet slukke branden.

Billedet er taget natten mellem lørdag og søndag. Foto: 24-7 News

- Ved branden klokken 00.50 kunne anmelderen af branden selv trække containeren ud og få den væltet, så ilden gik ud, siger politiets vagtchef Anders Olesen.

Læs også Endnu en container-brand i plaget boligområde

11 anmeldte containerbrande

Det er langt fra første gang, at området omkring Lupinvej i Silkeborg er plaget af de påsatte containerbrande. Den 6. oktober måtte brandvæsenet rykke ud fem gange, den 7. oktober var de afsted tre gange, og igen den 14. oktober rykkede de ud til en containerbrand.

Læs også Flere bilbrande i Aarhus - to mænd er sigtet

Her afhørte politiet en person, der dog nægtede at have noget med brandene at gøre, og politiet har da heller ikke sigtet nogen i sagen.

Politiet har heller ikke sigtet nogen for nattens to brande.

- Vi har optaget en brandundersøgelse på begge brande, da der formentlig er sket noget kriminelt, fortæller Anders Olesen.

Læs også Letbanebomme gik ikke op: Politiet vejledte Marie til at køre over alligevel