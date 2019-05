Der er noget i luften: En eksplosion af pollen

De fleste bilejere og allergikere har garanteret lagt mærke til det.

Der er usædvanligt meget pollen i luften dette forår.

- Det er en eksplosion af blomstring. Det er virkelig ekstremt i år, konstaterer naturvejleder Jan Kjærgaard fra Naturstyrelsen Søhøjlandet med hovedkontor i Silkeborg.

Det er først og fremmest den meget tørre og varme sommer sidste år, der er skyld i den usædvanlige situation. Pollen er træernes blomsterstøv, og tørken fik træerne til i stor stil at sætte knopper. Eller som Jan Kjærgaard formulerer det.

- Vi må hellere få noget afkom, inden vi dør af tørke. Og så blomstrer alle træer året efter, siger han.

Og da foråret i år indtil videre har budt på meget beskedne mængder regn, kan man mange steder - blandt andet på bilerne - se et tydeligt lag af gulligt pollen.

Midtjysk Brand & Redning blev fredag kaldt ud til denne sø. Foto: Mogens Lyngsø, TV MIDTVEST

Forurening viste sig at være pollen

At der er tale om store mængder, kan Midtjysk Brand & Redning tale med om. Indsatsleder Vagn Erik Jensen blev fredag kaldt ud til et villakvarter i Viborg, hvor der blev meldt om forurening i en lille sø.

Mange steder i søen kunne man se store gullige klumper - forklaringen var dig ikke olie eller en anden alvorlig forurening. Der var simpelthen tale om pollen.

- Vi får af og til anmeldelser om forurening på vand, men det er som regel noget andet. Jeg tror, at det er første gang i min karriere, at jeg er blevet kaldt ud til pollen, siger indsatslederen.

Han forstår dog godt, at anmelderen kunne tage fejl.

- Det er bedre, at folk reagerer en gang for meget end en gang for lidt. Har vi en forurening, skal vi have gjort noget ved det, siger Vagn Erik Jensen.