Borger frygter inhabil borgmester: Venskab skal granskes

- Man sætter ræven til at vogte høns.

Sådan lyder kritikken fra Karen Predbjørn Klarbæk. Hun mener, at Silkeborgs borgmester har taget særlige hensyn til ejendomsudvikler René Birch.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Derfor har Karen Predbjørn Klarbæk klaget til Ankestyrelsen. I klagen skriver hun, at hun vil have undersøgt ”det personlige venskab mellem borgmester Steen Vindum og direktør for Birch Ejendomme, René Birch”.

Hun udtrykker desuden bekymring for, ”om der i venskabet har været tale om fælles ferier eller ture til indland og udland, f.eks. i forbindelse med sports- og fritidsaktiviteter, udlån af sommerhus(e) mm. Her tænker særligt på evt. storbyferie(r), skiferie(r) og ture/rejser til motorsport indenlands og udenlands”.

Borgmester Steen Vindum (V) synes ikke, at han har et nært forhold til René Birch, men han synes, at det er helt fair, at Karen Predbjørn Klarbæk retter henvendelse til Ankestyrelsen.

- Det er ikke sådan, at jeg nu tænker, ”hvad fanden er nu det her for noget?”, siger han til avisen og fortsætter:

- Hvis Ankestyrelsen kommer frem til, at jeg er inhabil, så retter jeg mig selvfølgelig efter det.

Det er Steen Vindum (V), Silkeborgs borgmester, som Karen Predbjørn Klarbæk mistænker for at være inhabil. Foto: Karsten Mortensen, TV MIDTVEST

Mistænkeligt salg af politimesterbolig

Sagen startede, da Karen Predbjørn Klarbæk gerne ville byde på den gamle politimesterbolig, men da den aldrig kom til salg, begyndte hun at undre sig over forholdet mellem borgmesteren og ejendomsudvikleren.

- Det gjorde mig mistænksom på hele det politiske system, siger hun.

Til det svarer borgmester Steen Vindum, at det er helt legalt at sætte spørgsmålstegn ved deres forhold, men han mener ikke, at der ikke er noget at komme efter.

- Lad mig bare understrege, at jeg ikke er sendt i byen af René Birch for at fremme hans interesser. Det må der ikke herske tvivl om, siger han til avisen.

For Karen Predbjørn Klarbæk er det vigtigste dog at få afklaring i sagen.

- Der er to ting i det. Enten er det over stregen det her, og så skal det stoppes, eller også så er de hvide som sne og har ingenting gjort, og så skal vi ikke køre sladder, siger hun.

Karen Predbjørn Klarbæk vil også have Ankestyrelsen til at undersøge byrådsmedlem Jarl Gorridsen (V) forhold til René Birch.

Han har svaret Midtjyllands Avis, at han ikke har noget at skjule.

- Jeg mener overhovedet ikke, at min relation til René Birch er af en karakter, som slører for min politiske beslutningsgrundlag, siger han til Midtjyllands Avis.

Mere end 30 sager

Karen Predbjørn Klarbæk mener, at der er tale om mere end 30 sager fra årene 2014 til 2019

Hun skriver, at det handler om:

”Sager i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2014-2019, hvor Steen Vindum var udvalgsformand og sager i Silkeborg Kommunes byråd i 2014, hvor Steen Vindum var borgmester”.

Klagen er sendt til Ankestyrelsen den 19. november 2019.

