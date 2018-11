29-årig kvinde dræbt i trafikulykke

En 29-årig kvinde fra Aarhus-området er lørdag blevet dræbt i en trafikulykke i Vestjylland.

Trafikulykken skete i Havnstrup ved Herning, hvor to biler frontalt kørte sammen. Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi er kvindens 29-årige mandlige partner i kritisk tilstand. De to personer befandt sig i samme bil.

Den 29-årige mand blev først tilset på sygehuset i Herning, men han er nu blevet kørt til sygehuset i Skejby i Aarhus.

- Vi har fået forklaret af vidner, at en mandlig bilist langsomt trak over i den modsatte vejbane, hvorefter han ramte det unge par i et frontalt sammenstød, siger vagtchef Allan Riis.

- Den mandlige bilist er lettere tilskadekommen, mens de to børn, han havde med i bilen, er okay, selvom de er rystede over oplevelsen.

Ulykken skete i Havnstrup ved Herning. Foto: Google Maps

Vejen åbnet igen

Ulykken i Havnstrup skete kort efter klokken 13.00, og vejen var herefter spærret frem til klokken 17.30, mens politiets bilinspektør og brandvæsnets redningsmandskab arbejdede på stedet.

Politiet har endnu ikke overblik over, hvordan ulykken præcist indtraf.

- Indtil videre er der ikke noget, som peger i retning af, at der har været alkohol eller lignende involveret. Nu skal vi have undersøgt ulykken nærmere, siger Allan Riis.

Alle pårørende er underrettet.