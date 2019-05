17.000 kilometer på ni måneder: Nanna har cyklet fra Kina til Danmark

Ni måneder. 17.000 kilometer. To hjul.

29-årige Nanna Lihn fra Thorning ved Kjellerup har været på et eventyr, som er de færreste forundt. På cykel har hun taget den lange tur fra Beijing i Kina og hele vejen hjem til Danmark.

Læs også Klub gav lille Dorthe en brun cykel: Nu vil hun selv hjælpe andre

- Der skulle ske et eller andet, som var noget andet end at ligge på standen og se de steder, som alle andre også besøger. Så tænkte jeg, at jeg kan godt lide at cykle og komme ud, hvor ingen andre vil ud. Så for mig har det været en måde at se andre lande og kulturer uden at skulle besøge alle de normale turistattraktioner, fortæller Nanna Lihn.

02:16 En lang cykeltur kan være skønt. Men forestil dig så én lang cykeltur fra Beijing i Kina til lille Danmark.29-årige Nanna Lihn fra Thorning har gjort det, og i dag kom hun hjem - efter 9 måneder i sadlen. Video: Torben Mondrup, TV MIDTVEST Luk video

Bedre end at flyve

Turen har taget ni måneder, og hun er cyklet gennem lande som Kasakhstan, Tyrkiet og Iran.

Hun er en sej pige, og hvis man siger til hende, hun ikke kan, så kan hun - så vil hun gøre det. Hun fortalte om en mand i Kina, der sagde, at det kan man ikke. Så sagde hun 'har du prøvet det da?' Eivind Lihn, Nannas far

I begyndelsen havde hun ikke regnet med at cykle hele vejen til Danmark, men stille og roligt har de tusindvis af kilometer ført hende tættere og tættere på hjemlandet, mens den ene etape af cykelturen har afløst den næste.

- Det er en måde at rejse på. I stedet for at komme rundt med offentlig transport, så syntes jeg, det her var en kanon måde at få set landene på. Der er meget, jeg i hvert fald ikke havde set, hvis jeg bare havde taget flyveren hjem, siger Nanna Lihn.

Forældre: Nanna er en sej pige

Hjemme i Thorning har hendes forældre til tider tvivlet på fornuften i det vilde projekt, men deres datter har de aldrig tvivlet på.

Læs også Odder-drenge på løbehjul Danmark rundt for at bekæmpe kræft

- Hun er en sej pige, og hvis man siger til hende, hun ikke kan, så kan hun - så vil hun gøre det. Hun fortalte om en mand i Kina, der sagde, at det kan man ikke. Så sagde hun 'har du prøvet det da?'. Sådan er hun. Alt skal prøves. Og det har vist sig, at folk er så gæstfri, at det er helt vildt. Nogle af de lande, vi troede var allerværst, de har været så gæstfri, siger Nannas far, Eivind Lihn.

En stor personlig oplevelse

Nanna Lihn er uddannet ved Forsvaret og er en del af landsholdet i militær femkamp, så fysiske udfordringer er ikke uvant for hende. Den lange cykeltur har dog givet hende meget mere end bare god kondition.

Jeg har kun mødt venlige mennesker, så jeg har ikke på noget tidspunkt følt mig utryg. Nanna Lihn

- Det har været helt fantastisk. Både kulturelt, socialt og personligt har det været en kæmpe oplevelse. Man hører så meget om nogle af de lande, jeg har rejset igennem men når man selv er der, så er oplevelsen helt anderledes. Jeg har kun mødt venlige mennesker, så jeg har ikke på noget tidspunkt følt mig utryg, siger Nanna Lihn.

Om hun er klar til at tage 17.000 kilometer mere i sadlen er hun dog ikke helt sikker på.

- Jeg skal nok lige have et par dages pause, griner Nanna Lihn, men fortsætter:

- Ej, jeg har nok fået blod på tanden til mere.