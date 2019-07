Parkerede biler skabte farlige situationer: Nu har folk lært det

Gennem flere somre har brandfolkene i Fjellerup på Djursland advaret om det farlige i ulovligt parkerede biler langs Klitvej ved vandet. Deres brandbiler havde nemlig problemer med at komme forbi, og det kunne potentielt være livsfarligt.

I år er situationen heldigvis anderledes, lyder det fra den lokale brandstation.

- Der er stadigvæk lidt problemer men slet ikke i samme omfang som tidligere. Vi har kørt rutinetjek på vejen flere gange, hvor der var fri bane, siger holdleder ved Fjellerup Brandstation, Anders Enggaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere år var det dagligt, at han og de øvrige brandfolk blev generet af ulovligt parkerede biler.

På en lokal Facebook-side har der længe været stort fokus på problemet, ligesom også politiet og kommunen har sat flere tiltag i søen.

Gjort meget for at få bilerne væk

- Norddjurs Kommune har lavet flere tiltag. Der er malet store skilte på vejbanen og sat andre skilte op. Vi har også set politiet køre forbi flere gange, så her er der også opmærksomhed på udfordringerne, siger Anders Enggaard.

Han har tidligere afvist, at p-vagter skulle ud med bødeblokken. I stedet har brandfolkene delt foldere ud med information til bilisterne.

Nærmere bestemt dem der parkerer deres bil ulovligt på Klitvej.

- Folderen viser, hvor det er ulovligt at parkere, og hvor folk i stedet kan finde gratis parkeringspladser i området, siger Anders Enggaard.

Anders Enggard har tidligere påpeget, at det altså er let at finde en ledig parkeringsplads i Fjellerup. Foto: Anders Enggaard

Hvis ikke de bliver benyttet, og en vælger at parkere ulovligt, så sker der ofte en dominoeffekt.

- Så er det ligesom fluepapir. Lige pludselig holder mange ulovligt.

Fjellerup ligger på det nordlige Djursland. Foto: Google Maps