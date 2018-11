Pædofili-dømt føler sig opgivet: Behandling bliver aflyst gang på gang

De sidder i Nørre Snede Fængsel mellem Horsens og Silkeborg for forbrydelser mod børn. Men behandlingen, der skal højne chancen, for at de ikke gentager deres kriminalitet, når de løslades, bliver aflyst.

En af dem, der sidder i fængslet dømt for besiddelse og udbredelse af børneporno, er 42-årige 'Rasmus' fra Randers. Han ønsker behandling, så han ikke falder i igen, når han kommer ud den 31. januar til næste år. Men det er lettere sagt end gjort.

Efter jeg er i september blev overført til Nørre Snede har jeg været til to-tre samtaler, og ellers er de blevet aflyst gang på gang. 'Rasmus', pædofilidømt

- Efter jeg er i september blev overført til Nørre Snede har jeg været til to-tre samtaler, og ellers er de blevet aflyst gang på gang. Og det er ikke psykologen, der aflyser. Det er fængslet, siger 'Rasmus' til TV2 ØSTJYLLAND, der samtidig fortæller, hvilken begrundelse han får for aflysningerne:

- Det er på grund af mandskabsmangel.

'Rasmus' er vurderet motiveret og egnet til behandling på Psykiatrisk Hospital i Aarhus, men det sker altså ofte, at samtalerne med en psykolog aflyses.

Skylder ned med alkohol

I sidste ende kan aflysningerne ramme dig og mig, når den 42-årige randrusianer om kort tid lukkes ud igen.

- Det er interessen og spændingen i at downloade og finde mere og nyere, siger han selv om trangen til de ulovlige film.

Han er dømt flere gange tidligere for de samme forbrydelser.

Denne gang sidder han i fængsel, fordi han havde en profil i en verdensomspændende internetgruppe for pædofile. Den danske bagmand blev i denne – en af danmarkshistoriens værste pædofilisager – idømt forvaring.

'Rasmus' fik et års fængsel, som han nu afsoner i Nørre Snede. Han ved godt, at det er forkert, hvad han har gjort.

- Det tænker jeg også, at det er. Men så skyller jeg skyldfølelsen ned med alkohol, lyder det fra randrusianeren.

TV2 ØSTJYLLAND besøgte 'Rasmus' i fængslets besøgsafdeling.

Ødelægger konceptet

Nu føler 'Rasmus', at systemet har opgivet ham.

Ifølge 'Rasmus' er han nemlig langt fra alene med sine oplevelser. Mange af de øvrige sexkrænkere, der sidder i Nørre Snede, får også aflyst deres behandlinger.

Et forsigtigt bud vil være, at der bliver aflyst en-to transporter om ugen. Morten, fængselsbetjent

- Det ødelægger jo konceptet for at undgå ny kriminalitet, lyder det fra 'Rasmus'.

En fængselsbetjent i Nørre Snede bekræfter den 42-årige randrusianers oplevelser. Der er nemlig – ganske som den indsatte fortæller – store personalemæssige udfordringer for tiden.

- Ligesom man oplever i hele landet, så har vi massiv personalemangel og svært ved at få månedsplanerne til at gå op. Rigtig meget drift er baseret på overarbejde, siger tillidsrepræsentanten Morten til TV2 ØSTJYLLAND.

Aflyst flere hver uge

- Et forsigtigt bud vil være, at der bliver aflyst en-to transporter om ugen, fortsætter han.

Efter fængselsbetjentens overbevisning mangler der tre-fem mand for at få planerne til at hænge sammen, og det afføder altså aflyste transporter og lignende.

Personaleudfordringer er kun blevet større, efter Møgelkær Fængsel syd for Horsens lukkede tidligere på året. En gruppe af de dømte sexkrænkere herfra er nemlig blevet flyttet til Nørre Snede.

- Vi har overtaget projektet fra Møgelkær, og det følger vi tæt. Jeg har en klar formodning om, at hvis det viser sig, at der er for lidt ressourcer med, bliver der kigget på det, siger fængselsbetjenten.

Erkender problemet

Institutionschef i Nørre Snede Fængsel, Carl Johan Bjørnsholm, erkender, at der i en periode efter lukningen af Møgelkær var udfordringer med aflyste transporter.

Vi fik omkring 20 indsatte fra Møgelkær, og i en periode efter måtte vi aflyse transporter, indtil der kom styr på situationen. Det har vi fået nu. Carl Johan Bjørnsholm, institutionschef

- Vi fik omkring 20 indsatte fra Møgelkær, og i en periode efter måtte vi aflyse transporter, indtil der kom styr på situationen. Det har vi fået nu, siger Carl Johan Bjørnsholm til TV2 ØSTJYLLAND.

- Antallet af aflysninger er nede på et normalt leje igen, og de indsatte bliver kørt til behandling, medmindre der sker noget uforudset som sygdom, fortsætter han.

I forhold til personalemangel må chefen dog se i øjnene, at det problem er sværere at løse. For alle fængsler i Danmark mangler fængselsbetjente.

- Der har været meget overarbejde, men vi har fået lidt ekstra folk ind, dog mangler der stadig. Vi er ikke nok endnu, siger institutionschefen.

Altid en risiko

Tilbage i Nørre Snede sidder den 42-årig pædofilidømte randrusianer. Den 31. januar 2019 har han udstået sin straf og flytter tilbage til sit hjem.

På trods af den manglende behandling håber han at kunne modstå sin lyst til at se og distribuere ulovlige film.

Der er vel altid en risiko, den kan man ikke altid afvise. Men jeg håber det ikke. Nu har jeg været i fængsel, og det er ikke opløftende. 'Rasmus', pædofilidømt

- Der er vel altid en risiko, den kan man ikke altid afvise. Men jeg håber det ikke. Nu har jeg været i fængsel, og det er ikke opløftende, siger 'Rasmus'.

Den sexdømtes rigtige navn er ikke 'Rasmus'. Han har af hensyn til sin familie og af frygt for egen sikkerhed valgt at optræde anonymt. Hans identitet er redaktionen bekendt.

Tillidsrepræsentanten i Nørre Snede optræder kun med fornavn af hensyn til egen sikkerhed. Han har hemmelig adresse og ønsker ikke at kunne opspores.