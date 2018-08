Overskydende mad fra Smukfest går til hjemløse

Organisationen, Fødevarebanken, har hele dagen samlet overskudsmad ind fra de boder, der er ved at blive pakket sammen.

Clara Sørensen, som er driftsassistent i Fødevarebanken i Aarhus, er en af dem, som har været i fuld gang med at samle mad ind fra festivalens boder.

- Alt det mad vi samler ind skal nå ud til hjælpeorganisationer, som laver det om til måltider, så det kan komme socialt udsatte borgere til gode.

Læs også Glade landmænd: Endelig kom regnen

Sidste år indsamlede Fødevarebanken 2,5 tons mad. Det gik videre til herberger og væresteder i Midt- og Nordjylland. Organisationen, Fødevarebanken, regner med, at de i år kan indsamle mindst ligeså meget.

Og Clara Sørensen er glad for, at man kan drage nytte af den overskydende mad.

Der er ingen grund til, at det mad som kan spises skal smides ud som affald. Det kan komme rigtig mange mennesker til gode. Clara Sørensen, driftsassistent Fødevarebanken, Aarhus

- Der er ingen grund til, at det mad som kan spises skal smides ud som affald. Det kan komme rigtig mange mennesker til gode.

Organisationen har allerede nu et billede af, hvor mange måltider den overskydende mad kan blive til.

Den overskydende mad går til væresteder og herberger.

- Vi estimerer, at der er nok kommer omkring 7000 måltider ud af det her mad, som vi får af Smukfest i år. Det ville gøre ondt i hjertet, hvis det skulle være smidt ud, fortæller Clara Sørensen.

Det er ikke alle madboder, som leverer overskudsmad til Fødevarebanken, og det er ikke planen at gøre det til et krav lige nu.

- Vi prøver at gøre det så effektivt og godt som muligt. Rigtig mange er med. Om det ville give mening at få alle til det, ved jeg ikke. Det skal give mening og kunne leve op til Fødevarebankens krav for mad, fortæller Poul Martin Bonde, talsmand for Smukfest.

For fjerde år i træk samlede Fødevarebanken overskydende mad ind på Smukfest.

Det er fjerde år i træk, at Fødevarebanken har indgået et samarbejde med Smukfest om, at hjælpe festivalens boder af med deres overskudsmad. Og det er et samarbejde, som festivalen er glad for.

- Vi er rigtig glade for, at der findes et system, der gør, at den overskudsmad, der er på festivalen kan komme andre til gode. Vi er meget glade for det samarbejde, siger Poul Martin Bonde.