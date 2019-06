Overblik: Her markeres grundlovsdag

Kalenderen siger 5. juni, og det betyder grundlovsdag rundt om i det østjyske.

Selvom grundlovsdagen i år skal kæmpe med opmærksomheden fra folketingsvalget, er der alligevel en lang række arrangementer i Østjylland.

Her giver vi dig et overblik over, hvor der fejres grundlovsdag i Østjylland.

Grundlovsdag på Testrup Højskole

Testrup Højskole har en lang tradition for at fejre grundlovsdag med taler og fejring af demokratiet, som er særdeles velbesøgt.

De har i år valgt at slå grundlovsdag og folketingsvalget sammen til en stor festdag.

Her vil man kunne opleve Jacob Bundsgaard (S), Morten Østergaard (R), Pernille Vermund (NB) og Clement Kjersgaard.

03:45 I 2018 blev Grundlovsdag markeret flere steder i landsdelen med besøg af en lang række politikere. Luk video

Debat på Fængslet

Grundlovstalen i Fængslet i Horsens er skiftet ud med dialog, debat og underholdning, når navne som Anders Lund Madsen, Den Korte Radioavis og Knud Romer lægger vejen forbi.

Her vil årets tema handle om ytringsfrihed i den offentlige debat.

Korsang og taler i Egelund

I Egelund mellem Beder og Malling vil dagen byde på tale fra forfatterinden Adda Lykkeboe og underholdning af Coritma-korene, der synger grundlovsdagen ind.

Grundlovsgåtur

Ved Femmøller Strand i Ebeltoft kickstarter de Grundlovsdag med en gåtur langs kysten og i Mols Bjerge.

Undervejs på gåturen vil der blive fortalt om Grundtvig. Efter gåturen vil det være traditionelt grundlovsmøde.

Grundlovsfest på Himmelbjerget

Ved Himmelbjerget byder de endnu engang velkommen til grundlovsmøde. Her vil Lea Korsgaard fra Zetland være årets hovedtaler, hvor årets tema er ”Skal vi tale sammen?”.

Derudover vil elever fra Ry Højskole og Frisenborgs Efterskole også holde taler.

Flaghejsning og fællessang i Norsminde

I Norsminde starter grundlovsdag med flaghejsning ved den gamle kirkeruin i Norsminde, hvor de fremmødte vil blive budt på en traditionsrig dram.

Grundlovsmødet vil foregå ved Norsminde Havn, hvor forstander for Efterskolen For Scenekunst, Heine Bo, vil stå for årets tale.