Optiker deler briller ud til udsatte borgere

En optiker i Odder uddeler briller til udsatte borgere.

De har nemlig briller til overs, og dem vil butikken gerne donere til et godt formål.

Det forklarer Peter Skjold, som er indehaver af Skjold Optik i Odder.

- Vi lejer briller ud i vores virksomhed, og derfor får vi en masse briller retur, som rent faktisk er fine og brugbare. De fungerer stadig rigtig godt, og derfor synes vi, at det er ærgerligt, hvis de ikke skal bruges til noget som helst, siger han og fortsætter.

Det bliver en rigtig god følelse at komme ud i verden og se tingene klart. Jens Sørensen, bruger af Det Blå Sted

- Sender vi brillerne til Afrika, ved vi, at de ikke lander hos afrikanerne, fordi der simpelthen ikke er nok optikere til at få udleveret alle de briller. Det er der ikke så meget nytte i. Derfor fik vi idéen til at lave et samarbejde med Blå Kors, så vi kan give dem direkte til nogle mennesker, som vi ved, har brug for dem, lyder det fra Peter Skjold.

Skjold Optik har delt briller ud i tre år. Det seneste halvandet år er det sket i samarbejde med Blå Kors.

En stor succes

Hos Blå Kors oplever de, at det er en stor succes med brilleudleveringen.

Torsdag er brilleudleveringen på besøg hos Det Blå Sted i Odder.

Og på værestedet forklarer de, at deres brugere sjældent har mulighed for at prioritere et brillekøb.

Peter Skjold tjekker også øjnene hos dem, der skal have briller. På den måde er han sikker på, at han finder et sæt, der passer.

Derfor betyder det rigtig meget, at Skjold Optik hjælper til med brugte briller.

- Det er meget prisværdigt, at der er nogen, der vil være med til at give noget videre til nogle andre, der ikke har de samme muligheder, siger Poul Jensen, som er leder af Det Blå Sted i Odder.

En af dem, der har fået gavn af brillerne fra Skjold Optik, er Jens Sørensen.

- Det bliver en rigtig god følelse at komme ud i verden og se tingene klart, siger han.

Optikerbutikken deler briller ud til udsatte borgere tre gange om året.