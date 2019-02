Oprydning efter uheld på motorvejen skaber lange køer: Nu gøres der noget

Uheld på motorvejen er langt fra usædvanligt og dertil hører ofte også lange køer, mens oprydningsarbejdet står på. Men det kan forhåbentligt snart være slut.

Sammen med politiet iværksætter Vejdirektoratet nemlig et tiltag, der skal rydde motorvejen hurtigere efter uheld.

- Den tid, vi spilder på at holde i kø på motorvejene, kan bruges meget bedre – eksempelvis sammen med familien eller på arbejdet. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at sikre, at spildtiden bliver så kort som mulig, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

Hvis der sker et uheld på motorvejen i dag, så bliver der først sendt oprydningsvogne, primært vogne til at fjerne køretøjer, afsted mod ulykkesstedet, når der kommer besked om, at der er brug for dem. Det betyder, at når der er brug for en ladvogn eller sværvogn til at rydde op efter et uheld på motorvejen, så er der ekstra ventetid, før vogene kommer frem.

Oprydningsvogne sendes hurtigere afsted

Det nye tiltag går ud på, at Vejdirektoratet vil sende oprydningsvogne hurtigere afsted til ulykkesstederne. Primært ladvogne og sværvogne skal sendes afsted i samme øjeblik, Vejdirektoratet for en melding om uheld på motorvejen.

Indtil videre har forsøget kørt som et pilotprojekt på den Fynske Motorvej, og resultaterne har ifølge Vejdirektoratet været så positive, at de nu ruller projektet ud i resten af landet.

De forsinkelser gør jo, at vi sætter et stort maskineri i gang. Det rykker hele vores dag. Thomas Kristensen, direktør, Thortrans

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt, hvordan det koster dyrt for transportfirmaer, når deres lastvogne holder i kø på motorvejen på grund af uheld.

Direktøren bag møbelfirmaet Thortrans i Randers beskrev, hvordan det sætter en lavine i gang i hele samfundet, når deres chauffører ikke kan komme ud med varer til kunderne:

- Der står jo nogen derhjemme, der forventer at få en sofa eller et køkken eller andet leveret. De har taget fri eller møder senere på arbejde, og det rykker hele vores dag. De forsinkelser gør jo, at vi sætter et stort maskineri i gang. Skal advisere x antal modtagere, der kommer i løbet af en dag, hvor det kommer senere eller nogen, hvor de ikke får leveret deres varer. Det er et problem, sagde Thomas Kristensen, direktør i Thortrans i Randers, til TV2 ØSTJYLLAND i januar sidste år.

Tidligere har Dansk Industri Transport også efterlyst, at man i Danmark har en autoritet, som hurtigt rydder op efter ulykker på motorvejen:

- Jeg tror, der er mange kokke inden over det her. Der er politiet, der er indsatsleder, der er brandfokølk, der er Vejdirektoratet. Så det handler i virkeligheden om at træffe den her beslutning, sagde Michael Svane, der er direktør i Danks Industri Transport, til TV2 ØSTJYLLAND i januar sidste år.

Ifølge Vejdirektoratet vil den nye metode især være gavnlig ved mindre og mellemstore uheld på motorvejen, fordi det oftest er dem, der ikke er særligt komplicerede at håndtere, og som en ladvogn eller sværvogn hurtigt kan rydde op efter og trafikken kan genetableres.

Dog skal der bruges en anden metode til de helt store og komplicerede uheld. En sådan løsning arbejder Vejdirektoratet, politiet og beredskabet stadig på.

- Vi kører forsøget på Fynske Motorvej videre og vedbliver med at teste initiativer, som vi forhåbentlig efterfølgende kan rulle ud på hele vejnettet, fortæller Charlotte Vithen, Områdechef i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.