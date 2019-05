Op til 22 graders varme i weekenden

Det siler fortsat ned flere steder i landet, og mange er sikkert bange for, at resten af store bededagsferien bliver tilsvarende våd. Heldigvis er der gode prognoser for weekenden.

Lørdag begynder dagen med ret skyet vejr, og det vil også være diset og tåget fra morgenstunden mange steder. Men i løbet af formiddagen bryder solen igennem.

Om eftermiddagen vil skydækket veksle med perioder med sol, men også perioder med skyet vejr. Der kan også komme lokale byger, men risikoen er størst i Vestjylland.

Nogle prognoser har tørvejr til hele landet, så det er usikkert, om der vil dannes byger. Det er dog sikkert, at de fleste vil få tørvejr.

Østenvinden er forholdsvis rolig, så lørdagen bliver en behagelig dag - generelt med temperaturer mellem 15 og 20 grader.

Søndag med op til 22 grader og antageligt tørvejr

Søndag vil nok igen begynde med mange skyer over Danmark, men ligesom lørdag bryder solen igennem. Luften er lidt lunere og lokalt kan temperaturen ramme 22 grader i eftermiddagstimerne.

Havet omkring Danmark er dog stadig koldt. I de indre farvande måles mellem 10 og 12 grader, mens Østersøens vand ligger lige under de 10 grader.

Både lørdag og søndag kan man se, at de højeste temperaturer optræder, hvor luften har bevæget sig et stykke over land. Ved kyster med pålandsvind er det mærkbart koldere.

Men luften skal ikke bevæge sig ret langt, før det føles forårsvarmt, hvis blot solen kommer frem.

Grafikken viser 13 grader til Rønne både lørdag og søndag. Hvis Solen bryder igennem på Vestbornholm kan temperaturen godt nå op på 18 grader.

Søndag er der også risiko for lokale regn- eller tordenbyger. Hvis det skulle ske, bliver det et af de steder, hvor det er varmest. Bygeskyer i weekenden skal nemlig bruge varme i bunden for at dannes.