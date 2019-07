Omstridt storbyfænomen indtager lokalsamfund: Vil være det gode eksempel

De findes i København, og de findes i Aarhus. Nogle har selv anskaffet sit et. Og nu er det også snart muligt at finde dem på kattegatøen Samsø.

Vi kan være en inspiration for resten af landet for, hvordan det kan lykkes. Tina Kjær, Ø-Hjul

Det er storbyfænomenet med elektriske løbehjul, der er tale om. Tre iværksættere har nemlig sat hele 12 styks løs på øen.

- Vi vil gerne invitere til, at man lader bilen stå og i stedet hopper til et løbehjul, når man besøger Samsø, for det er en helt unik måde at opleve naturen og idyllen, siger Tina Kjær, der er en af tre iværksættere bag de nye Ø-Hjul, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er sammen med hendes kæreste og en kammerat, der alle er tilflyttere til øen, at de er kommet på ideen. Håbet er, at turister oplever den charme, de selv faldt for ved Samsø.

- Med tanke på, at der fra næste år er en direkte færge til Samsø fra Aarhus med gående gæster, så er det fint, at man kan være turist og alligevel opleve hele øen, siger hun.

Som en del af initiativet kan man gratis oplade løbehjul forskellige steder på Samsø. Foto: Ø-Hjul

Prisen for at leje et løbehjul lyder på 225 kroner for en hel dag. for den pris kan man køre så langt, man har lyst, og der er mulighed for gratis opladning hos flere virksomheder på øen.

- Det er fantastisk, at modtagelsen fra butikker og cafeer har været så positiv, og at der er så mange, der vil være ladevenner med os, siger Tina Kjær.

VIDEO: Se de nye ø-hjul herunder.

Frygter for trafiksikkerhed

Men de elektriskre løbehjul bliver ikke taget vel imod hos alle. Blandt andre har Rådet for Sikker Trafik tidligere været skeptiske overfor den elektriske transportform.

- Vi er sikre på, at der kommer en række ulykker, sagde direktør i Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller, tidligere til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Forestil dig en situation, hvor du skal dreje til højre og markere med den ene arm, at du drejer. Samtidig skal du styre et elektrisk løbehjul på små hjul med den anden arm. Det er tæt på umuligt.

- Vi kan bestille løbehjul, så det passer efterspørgslen, men vi vil heller ikke oversvømme Samsæ med dem, fortæller Tina Kjær. Foto: Ø-Hjul

Men det er netop der, løbehjulene på Samsø skiller sig ud fra dem i storbyen, hvis man spørger Tina Kjær. For netop den rolige og venlige tilgang til det vil sikre, at oplevelsen bliver en helt anden på kattegatøen.

- Hvis vi kan demonstrere, at vi kan godt køre rundt på el-løbehjul uden at det ender i kaos, så synes vi, det kan være fint, at vi kan være en inspiration for resten af landet for, hvordan det kan lykkes, siger iværksætterinden.

Hun håber på, at udlejning af løbehjulene kan åbne op allerede onsdag.

Færdselsegler for el-løbehjul Du skal være fyldt 15 år (Nogle udlejningsfirmaer kræver 18 år).

Du skal følge cykelreglerne. Dvs. du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og -skiltning..

Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter.

Du skal give tegn ved sving og stop.

Der må kun være én person på løbehjulet.

Du skal køre med lys på hele døgnet.

Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for ulovlige stoffer. Kilde: sikkertrafik.dk