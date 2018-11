Område på charmeoffensiv: Åbner usædvanlig butik

I hjertet af Aarhus er for nylig åbnet en lidt særpræget forretning. Her byder indehaverne nemlig blandt andet på masser af smagsprøver og gratis oplevelser.

Alt i butikken har en ting til fælles – Thy.

Jeg synes, at her er rigtig hyggeligt. Jeg er fascineret af den natur, der udstråles her og fascineret af deres varer. Preben Thomassen, Aarhus

Det er nemlig turistforeningen i det nordvestjyske, som har åbnet stedet for at promovere sit område og få flere aarhusianere til at komme på besøg.

- Aarhus er tæt på, man kan sagtens tage op til os. Men mange kender os ikke, siger turistchef i Thy, Ole Riis, til TV2 ØSTJYLLAND.

Louise Harkjær Møller er en af dem, du kan møde i butikken, hvor hun kan fortælle mere om de mange varer fra området.

Øl, is og whisky

I butikken kan kunderne smage øl, is, whisky og meget andet fra Thy, samtidig med at der er rig mulighed for at høre mere om området. Flere af varerne er også til salg.

En af dem, som Thy Turistforening forsøgte at overbevise om herlighederne ved det jyske område på åbningsdagen fredag, var Preben Thomassen.

Læs også Butiksejere vil forhindre butiksdød: - Kunden skal være i fokus

Han besøgte 'Thy i Aarhus', og på trods af sin store kærlighed for Smilets By, hvor han har boet i 40 år, var han imponeret.

- Jeg synes, at her er rigtig hyggeligt. Jeg er fascineret af den natur, der udstråles her og fascineret af deres varer, sagde han fredag til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er blandt andet et stort udvalg af øl fra Thisted Bryghus i butikken.

Solgte huse efter hovedstaden

Tidligere har turistforeningen med stor succes haft en lignende butik på Strøget, i Torvehallerne og på Rådhuspladsen i København.

Efter København blev der solgt to-tre huse i Thy, og folk flyttede derop. Ole Riis, turistchef i Thy

- Efter København blev der solgt to-tre huse i Thy, og folk flyttede derop, fortæller Ole Riis.

Butikken i Aarhus holder åbent i tre måneder.

Stedet ligger på adressen Sankt Clemens Stræde 9. Foto: Google Maps