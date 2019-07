Ombudsmand skal se på sag om forflyttet pædagogmedhjælper

Tre medlemmer af byrådet i Randers vil have Ombudsmanden til at se nærmere på sagen om en pædagogmedhjælper, der forflyttes, selv om han er blevet renset for mistanke om overgreb.

Politiet droppede sagen, men forvaltningen fastholder, at den ansatte forflyttes.

De tre byrådsmedlemmer mener, at forvaltningens håndtering af sagen strider mod almindelige retsprincipper og kommunens egen beredskabsplan.

- Der er sket mange fejl i den her sag, og vi skal have andre øjne til at kigge på det, siger Henning Jensen Nyhuus (S).

Det var i foråret, der opstod mistanke om, at den pågældende pædagog havde krænket et barn.

VIDEO: Pædagogmedhjælperen er fuldstændig uskyldig og bør få sit job tilbage, har det tidligere lydt fra Henning Jensen Nyhuus (S).

Strider mod beredskabsplan

Men der blev aldrig rejst sigtelse mod manden, og politiet oplyste, at man ikke ville gå videre med sagen.

Når politiet frafalder at rejse sigtelse, så skal pædagogmedhjælperen have at vide, at han er uskyldig, og sagen er afsluttet. Henning Jensen Nyhuus (S)

- Når politiet frafalder at rejse sigtelse, så skal pædagogmedhjælperen have at vide, at han er uskyldig, og sagen er afsluttet.

- Så skal han enten tilbage til sin arbejdsplads eller et andet sted hen, hvis han hellere vil det.

- Men i den her sag har direktøren i forvaltningen - 14 dage før politiet afgør sagen - sagt til forældrene, at manden ikke kommer tilbage. Endda før pædagogmedhjælperen selv har fået besked, siger Henning Jensen Nyhuus.

Det strider ifølge byrådspolitikeren mod kommunens egen beredskabsplan.

VIDEO: Tillidsrepræsentant i Stjernehuset, Anette Andersen, har givet udtryk for, at sagen har skabt enorm uro i institutionen.

Bør følge egne regler

- Alle gængse regler om god sagsbehandling er overtrådt. Vi mener ikke, man kan have en situation, hvor en kommune ikke følger sine egne regler, siger Henning Jensen Nyhuus.

To andre byrådsmedlemmer står ifølge Henning Jensen Nyhuus bag kritikken. Det er Beboerlistens Bjarne Overmark og Mogens Nyholm (R).

- Min forventning er, at vi efter et møde torsdag anmoder Ombudsmanden om at se på sagen, siger Henning Jensen Nyhuus.

Direktøren for børn og skole i Randers Kommune, Michael Maaløe, ønsker ikke at kommentere sagen. Det gør kommunens borgmester, Torben Hansen (S), heller ikke.