Ole frygter nye naboer: - Kæmpevindmøllerne ville blive et dagligt irritationsmoment

To kæmpe vindmøller kan muligvis blive udsigten for de aarhusianere, der bor omkring havnen i Aarhus.

Tanken om, at de 150 meter høje vindmøller måske flytter ind på havnen vækker stor bekymring blandt flere beboere på Aarhus Ø.

- Det ville genere min hverdag. Det ville blive et dagligt irritationsmoment. Det vil også betyde, at det vil blive sværere at sælge lejligheden, og at man måske skal sælge til en lavere pris, siger Ole Nørregaard, der er bosat i Isbjerget.

Forslaget om de nye naboer til beboere ved havnen i Aarhus kommer som følge af, at Aarhus Kommune har et politisk mål om at blive CO2-neutrale i 2030. Men det er altså ikke alle, der er positive over for det nye klimavenlige forslag.

Beboernes bekymring bakkes op af landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.

- I Aarhus er der rigtig meget uro i forvejen, det ved man. Natten er dér, hvor man restituerer. Støj fra vindmøllerne kan betyde, at man ikke får en ordentlig søvn. Og det kan altså gå ud over ens helbred, siger formanden for landsforeningen Henriette Vendelbo til TV2 ØSTJYLLAND.

Lasse Jørgensen er også beboer på Aarhus Ø, og er heller ikke glad for udsigten til to nye naboer.

- Der er jo ikke rigtig nogen, der bryder sig om at have vindmøller så tæt på, siger han.

Tvunget til at fremsætte forslag

Debatten om vindmøller har splittet byrådet gentagne gange. Men nu har et flertal bestående af Enhedslisten, SF, Alternativet, Radikale Venstre og Socialdemokratiet samlet sig om at arbejde for kæmpevindmøller i Aarhus.

Det er her for enden af Aarhus Havn, at det er foreslået at opstille to kæmpe vindmøller på 150 meter. Foto: Google Maps

Konkret går planerne ud på at udlægge 13 områder til store solenergianlæg og tre områder til store vindmøller: Vosnæs, Kasted og altså også Aarhus Havn.

Venstre er modstander af projektet, men flertallet har tvunget rådmanden for teknik og miljø til at fremsætte forslaget.

- Vi har tidligere reserveret arealer på land til vindmøller, og hver gang byrådet konkret skulle tage stilling, har de afvist arealer på land. Jeg synes ikke, at det er særlig kønt i forhold til den bugt vi har, at vi får flere kæmpe store vindmøller, som flertallet har ønsket, siger Bünyamin Simsek (V).

Keld Hvalsø fra Enhedslisten ser dog anderledes på de to store vindmøller.

- Det at få dem placeret på et erhvervsområde ved Aarhus Havn er en god ide, fordi der i forvejen er meget støj og aktivitet. Støjgener har vi diskuteret meget, når det drejer sig om vindmøller, men de overholder de grænsemål, der skal være til bymæssig beboelse, siger Keld Hvalsø.

Sagen forventes at blive behandlet på byrådsmødet den 9. oktober i år.

Vil fortsætte kampen

Ole Nørregaard vil gøre alt, hvad han kan, for at de store vindmøller ikke bliver en realitet på Aarhus Havn.

- Jeg vil bede grundejerforeningen og de andre beboere om virkelig at markere modstand imod det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND