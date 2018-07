Østjyske unge arbejder mere end unge i hovedstaden

Der er gang i den i Djurs Sommerland.

Og til at holde hjulene kørende knokler mange unge mennesker bag disken og i de forskellige forlystelser. I souvenirbutikken arbejder Mollie Baumbach Hesselholt og Maria Mandrup Jensen.

- Jeg kan godt lide at arbejde herude, fordi jeg synes, der er et godt fællesskab, og så kan jeg godt lide det der med, at man snakker med kunderne og kommer kunderne ved, siger Maria Mandrup Jensen, der er ungarbejder i Djurs Sommerland.

Jeg tror, at de unge mennesker får rigtig mange forskellige kompetencer ved at have et fritidsjob efter skole. Sidsel Daubjerg Overgaard, centerleder, Studievalg Østjylland.

De arbejder mange timer, selvom de går i henholdsvis gymnasiet og folkeskolen. Men det er ikke skidt for deres skolegang – tværtimod, mener Sidsel Daubjerg Overgaard, der er centerleder for Studievalg Østjylland.

- Jeg tror, at de unge mennesker får rigtig mange forskellige kompetencer ved at have et fritidsjob efter skole, siger Sidsel Daubjerg Overgaard.

Læs også Iskrig i Aarhus: Frygter monopol på issalg

Mollie Baumbach Hesselholt og Maria Mandrup Jensen mener også, at de får mere ud af arbejdet i Djurs Sommerland end flere penge på kontoen.

- Jeg føler, at man bliver mere social, fordi man skal tale med kunderne og kommunikere med sine medarbejdere, siger Maria Mandrup Jensen.

Kundekontakten er blandt andet en af de ting, som unge kan lære ved at have et fritidsjob. Det er noget, som de ikke kan lære på samme måde i skolen, mener Sidsel Daubjerg Overgaard.

- Det er med til at give en selvbevidst ansvarsfølelse om, at man godt kan klare nogle ting selv, og det er man også nødt til, når man går i gymnasiet, siger Mollie Baumbach Hesselholt.

Jeg er sikker på, at jeg også kan få det til at hænge sammen i 10. klasse. For jeg kunne i 9., så kan jeg også i 10. klasse. Maria Mandrup Jensen, ungarbejder, Djurs Sommerland

Omkring 85 procent af de ansatte i Djurs Sommerland er unge i alderen 16-25 år, og det er der en særlig grund til.

- De unge er fleksible, men de er også utroligt glade og med på en udfordring og noget sjovt. De giver noget energi og noget glæde, og det er det, vi har behov for, siger Michael Nielsen, der er direktør i Djurs Sommerland til TV2 ØSTJYLLAND.

Unge på landet arbejder mere end dem i hovedstaden

Unge i Østjylland er mere villige til at trække i arbejdstøjet frem for de unge mennesker i hovedstaden.

Læs også Naturbrande får ikke grillfolket til at stoppe: Østjyder overtræder forbud

Faktisk har næsten hver fjerde af de 13-15 årige unge i Østjylland et fritidsjob, mens det kun er halvt så mange unge i Hovedstaden, viser en særkørsel, som Danmarks Statistik har foretaget for Politiken.

Der skal knokles, når man har et fritidsjob. Også selvom man er ung.

- Skolen er det vigtigste i den alder, men at have nogle timers arbejde om ugen er sundt for rigtig mange unge mennesker, siger Sidsel Daubjerg Overgaard.

Læs også Familie mistede alt i brand: Nu samler østjyderne ind til familien

Maria Mandrup Jensen har i hvert fald ikke tænkt sig at stoppe foreløbigt.

- Jeg er sikker på, at jeg også kan få det til at hænge sammen i 10. klasse. For jeg kunne i 9., så kan jeg også i 10. klasse, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.