Østjyske landmænd dropper ploven: - Edderkopper og biller fester

Flere østjyske landmænd har droppet pløjningen, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Og det er godt for dyrelivet, mener Jørgen Aagaard Axelsen, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

- Hvis vi vil fremme biodiversiteten, så er det vejen frem, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Når landmændene dropper pløjningen, kan der komme op til fire gange så mange insekter, blandt andet edderkopper og biller.

Ifølge Jørgen Aagaard Axelsens undersøgelser, er det også godt for fuglelivet.

- Det lader til, at det også lokker flere fugle til, viser vores tidligste resultater, siger Jørgen Aagaard Axelsen.

Mindske udledning af kuldioxid

FN anbefaler at man dyrker landbrug uden at pløje, fordi det øger landbrugets bæredygtighed og biodiversitet

Det er en del af det såkaldte Conservation Agriculture, der handler om at forstyrre jorden mindst muligt.

Ifølge Jørgen Aagaard Axelsen er det ikke kun godt for dyrelivet at lade ploven ligge.

- Hvis alle landmænd i Danmark skiftede til at bruge Conservation Agriculture, kunne vi fjerne en tredjedel af vores udledning af kuldioxid i atmosfæren, siger han.

Det klimafjendtlige stof kan nemlig lagres i jorden fremfor i atmosfæren.

Hvad er Conservation Agriculture Minimal forstyrrelse af landbrugsjorden via plov er et af hovedprincipperne i Conservation Agriculture, som ifølge FN kan øge landbrugets bæredygtighed og biodiversiteten.



Conservation Agriculture bygger på tre hovedprincipper: Ingen eller minimal jordbearbejdning, varieret sædskifte og permanent afgrødedække.



Ved Conservation Agriculture forsøger man at øge kulstofbinding i jorden ved at sikre en større tilførsel af organisk materiale til jorden via rødder og planterester kombineret med en minimering af jordbearbejdningen i forhold til hvad praksis er i dag. Kilde: FN og Miljø og Fødevareministeriet

Svært at forene økologi

Selvom fordelene er mange ved Conservation Agricultre, er der også en ulempe. Det kan være svært at forene med økologi.

Når du hverken pløjer eller bruger sprøjtemidler, kan det nemlig være svært at holde ukrudt væk. Derfor undersøger Jørgen Aagaard Axelsen lige nu, hvordan økologi og Conservation Agricultre kan kombineres.

- Det bliver svært at dyrke økologisk pløjefrit og samtidig gøre det rentabelt, men måske vi kan nå til et punkt, hvor man kan nøjes med at bruge ploven hvert femte år, siger Jørgen Aagaard Axelsen.

I 2016 var der i alt 27.847 hektar landbrugsjord i Østjylland, der ikke blev pløjet. I 2018 var det tal 36.026.