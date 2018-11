Bevæbnet med bobler og banko: - Østjyske kvinder samler ind til velgørenhed

- 27, 35, 41, 43, lyder det ud i rummet fuld af kvinder.

I Silkeborg var der mandag aften gang i det helt store bankospil. Dog et mere utraditionelt et af slagsen.

Denne gang samler vi ind til Mødrehjælpen i Silkeborg, og så har vi også en international indsamling til unge piger i Mali. Gitte Hansen, blomsterhandler og medlem, Zonta Silkeborg

Kaffen var skiftet ud med bobler, og formålet var mere end blot at vinde en spegepølse eller æske chokolade.

- Denne gang samler vi ind til Mødrehjælpen i Silkeborg, og så har vi også en international indsamling til unge piger i Mali, så de kan få en fødselsattest, komme i skole og på sygehuset, fortæller Gitte Hansen, medlem af Zonta Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Netværk af erhvervsdrivende kvinder

I alt havde 165 kvinder købt billet til arrangementet. 225 kroner pr. billet, som alle går til det velgørende formål.

Det er kvindenetværket Zonta, der står bag. Et netværk hovedsageligt drevet af erhvervsdrivende kvinder i Silkeborg.

165 kvinder var mødt op til bobler og banko mandag aften i Silkeborg. ​

I alt har netværket 40 medlemmer i Silkeborg, mens der på landsplan er 22 klubber.

- Jeg kan ikke huske navnene på alle de nye, men ellers går det meget godt, lyder det under bankospillet fra 83-årige Lise Rosted til TV2 ØSTJYLLAND. Hun er det ældste medlem i Zonta, mens den yngste på nuværende tidspunkt er 26 år.

- Det er et fantastisk netværk at være med i. I starten var vi kun ledende kvinder, men vi er mere åbne nu, påpeger Lise Rosted.

83-årige Lise Rosted havde ikke meget held under mandagens banko. Hun hyggede sig dog alligevel, og var glad for at kunne støtte et velgørende formål.

Hun fortæller, at de i klubben laver mange andre ting end at spille banko og drikke champagne. Netværket handler nemlig om mere end blot det.

- Vi har også golfturneringer og andre arrangementer – alt sammen for at tjene penge. Et år havde vi også bagagerumsmarked, men der var indsatsen for stor i forhold til fortjenesten, siger Lise Rosted.

Kvinder hjælper kvinder

Formålet er hele vejen igennem at samle penge ind, så de kan hjælpe og støtte kvinder lokalt, nationalt og internationalt. Sidste år afholdte netværket ligeledes banko, og der gik det rigtig godt.

- Sidste år samlede vi 35.000 kroner sammen, og vi forventer at samle det samme ind igen i aften, siger Karin Mørk Hansen, der er en af tovholderne bag arrangementet mandag, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det endte da også med at lykkes. I alt blev der samlet 38.000 kroner ind mandag aften.