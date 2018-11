Østjyske fodboldklubber trækker flere tilskuere til end tidligere

Noget tyder på, at det er blevet mere populært at tage på stadion for at se fodbold. Søndagens superligakamp mellem Randers FC og FC Nordsjælland blev overværet af over 2000 tilskuere.

Læs også Varm Randers-angriber er utilfreds med sig selv

Og det er endda noget mindre end gennemsnittet i denne sæson indtil videre. Fremgangen ses mange steder, men i Randers har klubben gjort meget for at få folk på stadion.

Det er ligesom den rigtige stemning, man får herude, ikke? Det kan godt være, man ikke ser så godt som i fjernsynet, men det er hyggeligt. Gitte Frederiksen, Tilskuer på BioNutria Park i Randers

- Der er god stemning. Vi har nogle tiltag før kampen også, hvor vi har vores familieafsnit derovre, hvor der er underholdning til børnene og så videre, siger Søren Pedersen, der er er sportslig og kommerciel direktør ved Randers FC.

Tilskuergennemsnit på hjemmebane i Østjyllands superligaklubber Sæson 2017/2018 - AGF: 8035 - Randers FC: 3741 - AC Horsens: 3195 Sæson 2018/2019 - AGF: 10320 - Randers FC: 4241 - AC Horsens: 3723 Kilde: Superstats

Den nuværende sæson, der spænder over 2018 og 2019, har haft et gennemsnitstilskuertal på 4241 på hjemmebane i Randers, og det er meget mere end sidste sæson, hvor gennemsnittet lå på 3741 tilskuere til en kamp.

Fællesskabet trækker

Om søndagens lidt lavere tilskuertal skyldes vejret, det vides ikke, men de tilskuere, der kom, fik det, hvad de kom for.

- Stemningen har man ikke hjemme i sofaen, den har vi ude på stadion. Her i byen bakker vi op om det lokale hold og om fællesskabet, der er i Randers, siger Kim Sørensen, der overværede kampen mod FC Nordsjælland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Søndagens superligakamp mod FC Nordsjælland havde masser af tilskuere på den randrusianske hjemmebane. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

- Det er ligesom den rigtige stemning, man får herude, ikke? Det kan godt være, man ikke ser så godt som i fjernsynet, men det er hyggeligt, siger Gitte Frederiksen, der også var tilskuer på stadion i Randers.

Alle de østjyske superligaklubber oplever fremgang i tilskuertallene, men klubberne kan endnu ikke tage de højere tilskuertal for givet.

Læs også Horsens-anfører: Folk havde lyst til at slå ihjel

- Vi gør rigtig mange ting for at få flere tilskuere til Randers stadion, og det vil vi også gerne have i fremtiden, siger Søren Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.