Østjysk by vil være CO2-neutral allerede i 2025

I Silkeborg Kommune har de en ambition om at være CO2-neutrale allerede i 2025. I dag tog de et lille skridt i den rigtige retning.

- Jeg er så glad for at solcellerne, som vi har hernede, nu er blevet gjort lovlige. Det betyder, at vi kan komme videre i forhold til at investere i, at vi skal være CO2-neutrale, lyder det fra borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Silkeborg Kommune undgår nemlig at skrotte fire nye solcelleanlæg, som ellers stod til at være ulovlige. Et opført på rådhuset samt tre opført på skoler i Silkeborg.

Skal mere til end solcelleanlæg

Silkeborg Kommune har verdens største solvarmeanlæg. De har også lavet en række initiativer i kampen for en mere miljøvenlig by. Både gadelygter og bybusser er blevet mere miljøvenlige. Men ifølge eksperter skal der mere til, hvis byen skal være helt CO2-neutral i 2025.

- Så kræver det, at man begynder at arbejde mere sammen, så det ikke kun er kommunen. Det kræver også, at man får engageret virksomhederne, og at man får engageret og motiveret borgerne, påpeger Simon Elsborg Nygaard, videnskabelig assistent hos Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Steen Vindum (V) vil kæmpe for at gøre Silkeborg CO2-neutral inden 2025.

Og han bakkes op af Jan Gorridsen, der er bestyrelsesformand hos Silkeborg Forsyning.

- Hvis vi folder det her begreb ud, så vil vi kunne få meget mere miljø for pengene til Silkeborgs borgere, hvis man ikke kun jagter CO2, men også går efter en bedre vandkvalitet og mere sortering af affald, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere initiativer på tegnebrættet

Hos Silkeborg Kommune er de opmærksomme på, at der skal mere til, hvis de skal nå målet allerede i 2025.

- Vores konkrete ambition lige nu handler om mere skov og om, at vi skal have vores befolkning til at køre mere i elbiler. Og så har vi en ambition om, at der skal være flere cykelstier, siger borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V).

I de kommende år vil kommunen ligeledes alliere sig med fagfolk for at komme endnu tættere på målet.

- Det kan godt være, at vi skal være bedre til mange andre ting, som vi ikke kan se lige nu. Det er derfor, vi spørger nogle eksperter, om de kan hjælpe os, forklarer Steen Vindum (V).