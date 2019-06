Østjysk valgt politiker bliver formand for Folketinget

Posten regnes for den fineste, man kan vælges til i Danmark – ministre bliver nemlig ikke valgt, men udpeget af statsministeren. Formanden har det overordnede ansvar for Folketinget, herunder alle de medarbejdere, der er ansat i Folketinget til at hjælpe med folketingsarbejdet.

Arbejdet består i at lede møderne i folketingssalen ved at give talerne ordet i den rigtige rækkefølge. Derudover holder formanden øje med, at reglerne i Folketingets forretningsorden overholdes.

Kilde: Folketinget