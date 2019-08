Østjysk stemmesluger bliver genvalgt til ordførerpost

Netop nu afholdes Venstres sommergruppemøde, og her har partiet skulle fordele ordførerposter imellem sig i den 44 mand store Folketingsgruppe.

Og her har Michael Aastrup Jensen (V), som er valgt i Østjyllands Storkreds genvundet posten som udenrigsordfører.

- Jeg er rigtig glad og stolt over, at jeg er blevet genvalgt. Ikke mindst set i lyset af, at vi er en gruppe på 44 mand stor gruppe, så der har været kamp om pladserne, siger Michael Aastrup Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Personlige stemmetal har ikke den endelige betydning, men det har givet mig en rygdækning til, at jeg har kunnet levere Michael Aastrup Jensen, Udenrigsordfører, Venstre

For ham er det en meget betydningsfuld post, som han nu kan få lov at varetage endnu engang for sit parti.

- Jeg ser det, som en af de største poster. Det er jo et rygklap fra gruppen, at jeg skal have den post. Den bliver vigtigere og vigtigere med Trump i USA, Putin i Rusland og Brexit. Ikke mindst når vi er det store oppositionsparti, så skal jeg spille op mod udenrigsministeren. Det er nok det område, jeg brænder mest form, udtaler Michael Aastrup Jensen.

Michael Aastrup Jensen er ikke den eneste Venstrepolitiker, der har fået tildelt en ordførerpost her i Østjyllands Storkreds.

Venstres ordførerskaber i Østjyllands Storkreds Fatma Øktem er Ligestillingsordfører. Heidi Bank er Boligordfører og formand for ligestillingsudvalget Jakob Ellemann-Jensen er blevet Politisk Ordfører Britt Bager er Kulturordfører Troels Lund Poulsen er Finansordfører.

Ved Folketingsvalget i juni måned fik Michael Aastrup Jensen 12.297personlige stemmer, og han mener, at de har været en god grund til, at han har kunnet genoptage ordførerposten.

- Det har de jo været med til at sikre, at jeg har kunnet. Selvom personlige stemmetal ikke har den endelige betydning, men det har givet mig en rygdækning til, at jeg har kunnet levere. Det gør, at jeg har fået den her platform i gruppen, og det er jeg rigtig glad for, siger Michael Aastrup Jensen.