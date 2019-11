Østjysk politiker truet: - Jeg vil smadre dit hoved med en sten

En 41-årig kvinde er ved Retten i Aarhus frifundet for anklager om at have sendt truende beskeder til det østjyske folketingsmedlem Fatma Øktem (V).

Kvinden var tiltalt for blandt andet at have skrevet:

"Lover at smadre dit hoved med sten" og "Jeg vil sådan bore i dit hoved, at du ikke kan stå op igen fra hvor du ligger".

Men retten har ikke fundet det bevist, at truslerne rent faktisk var skrevet af kvinden.

Beskederne tikkede ind hos Fatma Øktem via beskedtjenesten Messenger for snart tre år siden.

Jeg plejer at slette de beskeder, jeg får. Men her blev det bare grovere og grovere, og så gik jeg til politiet. Fatma Øktem (V), medlem af Folketinget

Politikeren har i retten forklaret, at hun ofte modtager beskeder med en hadefuld eller truende ordlyd.

- Jeg plejer at slette de beskeder, jeg får. Men her blev det bare grovere og grovere, og så gik jeg til politiet. Dråben var, da der blev lagt blomster foran min dør, har Fatma Øktem forklaret i retten.

Fatma Øktem var medlem af Folketinget fra 2011 til 2015, og efter en periode væk fra Christiansborg blev hun tidligere i år atter valgt ind. Hun er opstillet her i Østjylland.

Tiltalte husker det ikke

Den tiltalte kvinde, der ligesom Fatma Øktem har tyrkisk baggrund, har forklaret, at hun godt vidste, hvem politikeren var.

De har blandt andet gået til modersmålsundervisning på den samme skole i det nordlige Aarhus.

Men den tiltalte erindrer ikke at have skrevet de truende beskeder til politikeren.

- Jeg husker det ikke. Jeg var meget syg og under udredning for en psykose, har kvinden med det sorte hår i en hestehale forklaret.

Nogle beskeder er sendt fra kvindens Facebook-profil - en profil, som den tiltalte vedkender sig.

Anonyme beskeder

Andre beskeder - de mere grovkornede af slagsen med trusler på liv og død - er sendt af anonyme profiler.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at disse beskeder - ud fra tonen og ordlyden - alle kommer fra den samme person - nemlig den 41-årige kvinde.

Men retten har altså vurderet det anderledes.

Anklagemyndigheden har nu to uger til at overveje, om dommen skal ankes.

Det er velkendt, at mange politikere oplever at blive truet eller chikaneret.

Senest har Institut for Menneskerettigheder dokumenteret, at 72 procent af kandidaterne ved folketingsvalget i juni oplevede chikane og trusler under valgkampen.

'En klam kælling'

Fatma Øktems partifælle Britt Bager er flere gange blevet kaldt en 'møgluder' eller 'en klam kælling', men særligt én sag skille sig ud.

- Jeg havde en stalker, mens jeg var folketingskandidat. Jeg fik en søn på det tidspunkt, og han skrev, at han elskede mig og min søn, og jeg kunne se, at den måde, han fulgte mig på, var helt unaturlig. Da jeg blokerede ham, opsøgte han mig via en anden facebookprofil, og til sidste begyndte han at ringe til mig, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Venstres Britt Bager, der er opstillet her i Østjylland, fik ved seneste folketingsvalg 10.490 personlige stemmer. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Ifølge Britt Bager gør chikane, at man bliver mistænksom, ser sig over skulderen og bliver unødvendigt skeptisk over for folk, der opsøger en på gaden.

- Jeg tænker også på, om jeg har lyst til at være i politik, når mit barn skal starte i skole. Jeg ved, at nogle af mine kollegaer har været udsat for nogle ubehagelig ting. Det værste er, når man kan se, at ens nærmeste bliver berørte af en politisk karriere, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Folk sender dick-picks

Mona Juul (K) kender også til chikane fra mænd, hun ikke kender. Den antager forskellig form, og Mona Juul får blandt andet jævnligt tilsendt såkaldte dick-picks på sociale medier.

- Jeg tænker, at det typisk er nogle stakler, der måske ikke er helt færdigbagte. Der er noget, der kokser helt i hovedet på dem. Jeg synes, det er klamt, og jeg ved, at mange kollegaer er berørte, og det er usolidarisk, hvis jeg ikke også nævner det.

Østjyske Mona Juul mener, at chikanen er et demokratisk problem.

Selvom Mona Juul ikke lader sig påvirke voldsomt af diverse henvendelser, mener hun, at chikane er et problem for demokratiet.

- Folk gider ikke stille op, hvis de ved, at man bliver tæsket på, lige så snart, man gør det, uanset om det er på mail, mobil eller sociale medier, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.