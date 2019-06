Østjysk DF´er: - Vælgerne har fyret mig

For Dansk Folkeparti blev folketingsvalget grundlovsdag langt fra nogen fest. Vælgerne straffede partiet massivt og resultatet blev mere end en halvering af folketingsgruppen.

Siden 2015 har Dansk Folkeparti haft 37 mandater i Folketinget. Onsdag mistede de 21 og står dermed tilbage med 16 pladser.

Af de 16 er kun to valgt i Østjyllands Storkreds. Dermed mister tre af de nuværende fem østjyske DF´ere i Folketinget deres plads.

Hvem det bliver, vil optællingen af de personlige stemmer vise.

Ikke optimistisk

Dansk Folkepartis Claus Kvist Hansen føler sig dog overbevist om, at han sidder som en af de yderste.

- Det er svært på nogen måde at bevare optimismen efter sådan et valg. For mit eget vedkommende, der tyder alt på, at jeg er en af de tre, der ryger ud, siger han med henvistning til at hans personlige stemmetal ved sidste valg slet ikke var i nærheden af de to øverst på listen.

- Hvis man har fået et rigtig ringe valg, så tror jeg, man bare skal sige, at vælgerne har talt og vælgerne har fyret mig og så skal man tage det til efterretning, fortsætter han.

Udover hvervet som folketingspolitiker er Claus Kvist Hansen også byrådspolitiker i Horsens Byråd og det arbejde vil han hellige sig, hvis de personlige stemmer viser sig at stemme ham ud af Christiansborg.

Claus Kvist Hansen Født i 1968

Uddannet jurist fra Aarhus Universitet.

Medlem af Folketinget siden 2015.

Valgt i Østjyllands Storkreds.

Bosat i Horsens.

Samboende med to børn.

Forventer genvalg

Ved sidste folketingsvalg i 2015 var den helt store østjyske stemmesluger i Østjylland Mette Hjermind Dencker. Hun forventer på den baggrund også at beholde sin plads i Folketinget og få et af de to tilbageværende østjyske mandater efter DF´s valgnederlag.

- Jeg forholder mig til at jeg i sidste valg kom ind som nummer et blandt de fem kandidater her i Østjylland og at der var 1200 stemmer fra mig og ned til næste kandidat, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Skulle det mod forventning ske, at Mette Dencker ikke kommer ind, er det dog ikke sidste ord, vi har hørt fra hende.

- Ukrudt forgår ikke så let. Så let slipper man ikke af med mig. Så stiller jeg op ved næste valg.