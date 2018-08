Østjyllands Politi efterforsker sag om 22-årig nordjyde med dødsliste

En 22-årig mand fra Aalborg er tiltalt for at for at ville voldtage eller dræbe 17 navngivne personer. Politiet fandt en liste med navne hos den tiltalte. Den øverste chef for Nordjyllands Politi var nævnt i materialet.

Nordjyllands Politi er på den måde inhabile i sagen, og den efterforskes nu af Østjyllands Politi.

Anklageren er Dorthe Lysgaard fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi, og ud af alle de sager de har, så er det ikke noget, der sker ofte.

- Det er ikke noget, der sker så ofte, men vi er ret opmærksomme på, hvis der er nogle problemer i forhold til inhabiliteten, fortæller hun.

Når en sag skal overtages af en anden politikreds, er det ofte på baggrund af inhabilitet.

- Når man overtager en sag fra en anden politikreds, er det ofte på baggrund af, at der er risiko for, at sagen ikke kan behandles objektivt, fordi at man kan være personligt involveret, siger hun.

Den 22-årige er tiltalt for forsøg på manddrab, forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter og ulovlig våbenbesiddelse.

Retssagen begynder d. 12 november 2018, og den afvikles over otte dage.

