Østjylland kan få sne i weekenden

Det er for tidligt at finde ski og kælk frem.

Men hue og vanter kan man roligt begynde at pakke ud af gemmerne. For det bliver koldt i weekenden.

- Lokalt kan der komme slud eller hagl i Østjylland her i weekenden, siger vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det vil dog ikke være tale om sne i en størrelsesorden, som man kan bygge snemænd af.

Overfladen er for varm

Årsagen er det, som Martin Lindberg kalder 'Kattegatbyger'.

- Der blæser kold luft over havet, så forstærkes bygerne og kommer ind over land langs kysten i Østjylland, siger Martin Lindberg.

Nedbøren i weekenden vil dog hovedsageligt være regn.

- Det kan kortvarigt gå over i slud og tøsne. Det vil ikke en gang være over en centimeter, fordi overfladen er for varm til, at den lægger sig, siger Martin Lindberg og fortsætter:

- Men det er godt for folk at vide, så de ikke bliver overraskede, siger Martin Lindberg.

Han tør dog ikke sige med sikkerhed, hvilke dele af Østjylland der bliver ramt.

- Måske omkring Randers og Horsens. Der vil være tale om meget lokale byger langs østkysten og 20-30 kilometer ind i landet, siger Martin Lindberg.

I løbet af fredagen passerer et lavtryk Østjylland. Når det har passeret, kommer der iskold luft fra nord og nordøst, der vil give nattefrost i weekenden.

Søndag vil der også komme nogen sol.