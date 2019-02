Arnold kan komme på alle landets frimærker

Postnord har skudt en landsdækkende konkurrence i gang, hvor østjyderne kan få deres hunde på frimærker.

I fint selskab med blandt andre Dronningen kan det bedste billede af Fido eller Lassie blive en del af den danske frimærkesamling.

Labradoren Arnold fra Saxild

Joan Elgård Jensen fra Saxild er en af de østjyder, der har indstillet sin hund Arnold i frimærkekonkurrencen.

- Arnold er 30 kilo rendyrket kærlighed til store og små, fortæller hun.

Arnold er Joan Elgård Jensens bedste ven og trofaste følgesvend. Foto: Privatfoto

Fem vindere

Ved at uploade et billede samt begrundelse for, hvorfor ens hund skal pryde frimærkerne i hele landet, er man med i konkurrencen, der kører i uge 7-9.

I samarbejde med Dansk Kennel Klub udvælges fem vinderhunde, der portrætteres af en hundefotograf.

De endelige frimærker udgives d. 19. september

Her på redaktionen er der flere medarbejdere, der har værdige deltagere i konkurrencen. Især hunden Freddie formår at charmere sig ind.