Østjyder med i verdensomspændende aktion: Unge strejker for klimaet

"Gør noget !!!!"

"Red klimaet! Det er nu eller aldrig !!!!"

Skiltene talte deres tydelige sprog, da elever fra syv skoler fredag var samlet på Torvet i Odder til demonstrationen.

Demonstrationen var en del af den verdensomspændende Friday for Future, hvor unge fra mere end 89 lande over hele verden strejker og demonstrerer for klimaet i stedet for at tage i skole fredag den 15. marts.

Bevægelsen er inspireret af den 16-årige svensker Greta Thunberg, som siden august 2018 har strejket fra skole hver fredag for at sætte fokus på klimaforandringerne.

Vil fortryde på dødslejet

I Odder var elever fra syv skoler samlet til demonstrationen, der var arrangeret af elever på Eriksminde Efterskole.

- Vi vil vise, at vi støtter op om klimakampen. Vi er ikke aktivister. Vi er bare unge mennesker, som er bekymrede for klodens fremtid. Vi vil gerne vise, at vi ønsker, at der bliver gjort noget for klimaet, fortælle Mia Rønnow Noll, der er elev på efterskolen og medarrangør.

- Jeg tror, jeg ville være skuffet over mig selv, når jeg lå i min dødsseng, hvis jeg ikke tog aktion og gjorde noget ved klimaet. Hvad ville mine børn vokse op til, hvis jeg ikke gjorde noget, fortsætter hun.

Maria Mejse Mortensen er en af talerne til klimademonstrationen i Silkeborg.

Klima og kærlighed

Odder er ikke det eneste sted i Østjylland, hvor der fredag var arrangeret klimademonstration.

I Silkeborg har næsten 600 tilkendegivet, at de er interesserede i at komme til klima demonstration på Torvet. Og i Aarhus havde mere end 3300 meldt sig under fanerne på demonstrationen ved byens Rådhus.

En af talerne til demonstrationen i Silkeborg er den 19-årige Maria Mejse Mortensen, der stiller op til Europaparlamentsvalget for Radikale Venstre.

- Der skal handles på klimaet nu, fordi det har så store konsekvenser, hvis ikke der sker noget, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes, at kærlighed er essensen af klimakampen. Det handler om at give noget videre til de kommende generationer, som man kan være bekendt.

Det nye ungdomsoprør

Ifølge Center for Ungdomsforskning er der flere grunde til, at de unge kaster sig ind i klimakampen.

- De unge taler også om at brænde for en sag, og det bliver en meget sanselig oplevelse for dem. Det er vigtigt for de unge, at de virkelig gør og ser en forskel, siger Maria Bruselius-Jensen, som er lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet til Ritzau.

- Jeg tror, at klimaproblematikken er et af de store spørgsmål, som det er vigtigt for den her generation at besvare. Hvordan kan vi leve et godt liv, samtidig med at vi passer på vores klode?