Østjyde udvalgt som finalist til Danmarks Bedste Kollega

Mystiske kollegaer og et pludseligt opstået møde.

I tirsdags opførte 54-årige Poul Johansens kollegaer på Odder Rådhus sig mærkeligt, synes han.

Der var dog en god forklaring på mystikken, for da han trådte ind af døren til mødet, stod hans kollegaer og repræsentanter fra HK Østjylland nemlig klar med konfettirør og den overraskende nyhed om, at han er en af de 10 finalister i Danmarks Bedste Kollega 2018.

- Jeg blev meget overrasket. Jeg vidste godt, at jeg var nomineret blandt 1760 andre, men jeg havde slet ikke regnet med at blive udvalgt som en af de 10 finalister, der er videre i finalen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Normineret af kollega

- Poul er den type kollega, som altid er der for andre, selv i en tid, hvor han selv har haft det svært. Han er altid hjælpsom, hvis man har brug for hjælp. Han er bare alletiders kollega på alle områder, fortæller Cecilie Emilie Flint Robert til TV2 ØSTJYLLAND. Hun er kollega med Poul Johansen, og den som har skrevet den flotte norminering.

Og de fine ord glæder Poul Johansen.

- Det er da dejligt. Det er altid rart med anerkendelser fra kollegaerne. Det er også dejligt at få det fra cheferne, men det er jo mine kollegaer, som jeg er i kontakt med i dagligdagen, så et skulderklap fra dem betyder rigtig meget, siger han.

Gode kollegaer er vigtigere end høj løn

Det er fjerde år, hvor fagforeningen HK uddeler prisen Danmarks Bedste Kollega, hvor den af de 10 finalister, som vinder konkurrencen, får et gavekort på op til 25.000 kroner til et arrangement sammen med sine kolleger.

HK ønsker med konkurrencen at sætte fokus på det gode kollegaskab, fortæller presse og kommunikationsmedarbejder hos HK Østjylland, Loa Skau Bjørnsson, til TV2 Østjylland.

Poul Johansen var overvældet og stolt, da han fik afvide, at han var en af de 10 finalister til Danmarks Bedste Kollega. Han blev fejret med kage. Foto: Odder Kommune

- Vi gør det for at sprede god kollegakarma. Som fagforening har vi jo et stort fokus på arbejdsmiljøet, og når vi spørger vores medlemmer, hvad der er vigtigt på en arbejdsplads, så er gode kollegaer noget af det vigtigste. Det ligger for eksempel over høj løn, fortæller hun.

Om Poul Johansen løber med titlen som Danmark Bedste Kollega, må vi dog vente lidt med at få svar på. Award showet, hvor kåringen af Danmarks Bedste Kollega finder sted, foregår den 13. november i Cirkusbygningen i København.

