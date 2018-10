Nyt ungebyråd i Aarhus: Her er borgmesteren

I Aarhus har børn og unge direkte indflydelse på, hvilke emner politikerne tager op.

De unge i Aarhus Kommune har nemlig deres eget byråd, som består af 40 unge byrådsmedlemmer. Mandag var der valg af borgmester i deres byråd.

Jeg kunne godt tænke mig at gøre hverdagen for de unge i Aarhus bedre. Gøre det sjovere at være ung i Aarhus. Amanda Birgit Hansen, børn- og ungebyrådsmedlem Nord, Aarhus

- Jeg kunne godt tænke mig at gøre hverdagen for de unge i Aarhus bedre. Gøre det sjovere at være ung i Aarhus. Det føler jeg, at man kan gøre lidt ekstra for som borgmester, fortæller børn- og ungebyrådsmedlem for Nord Amanda Birgit Hansen.

Hun er op mod Karim Kaddoura, som har været borgmester for børn- og ungebyrådet for Syd af to omgange.

- Det er godt, fordi jeg repræsenterer hele ungebyrådet og repræsenterer alle unge i Aarhus. Jeg taler med pressen osv, fortæller han.

Amanda Birgit Hansen stiller op til borgmester. Hun ønsker at gøre hverdagen bedre for de unge i Aarhus.

Fire forslag skal med til byrådsmøde

Børn- og ungerådmanden er forpligtet til at tage minimum fire forslag med i byrådet fra de unge, og han sætter stor pris på de unges indspark.

- Det er nogle kritiske og dygtige unge mennesker, som stiller forslag, som ser nogle ting, som vi ikke kan i det voksne byråd. De bidrager med, at de har et kæmpe netværk til andre børn og unge. De ved, hvad der rører sig i vores by, og så omsætter de det til nogle politiske forslag, fortæller børn- og ungerådmand i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF).

Børn- og ungebyrådet diskuterer emner, som de mener rører sig og påvirker de unge i Aarhus Kommune.

Børn- og ungebyrådet vælger selv emner, som de diskuterer og har med til deres i alt syv byrådsmøder. De har blandt andet haft et emne med, som handlede om bedre hjælp for ordblinde.

Det seneste er en bedre og forstærket indsats for ordblinde. Det tog vi med i budgetforliget for næste år. Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

- Det seneste er en bedre og forstærket indsats for ordblinde. Det tog vi med i budgetforliget for næste år, fortæller borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S).

De unge har mulighed for at påvirke politikernes dagsorden, og det giver dem helt sikkert noget med videre, mener sekretær i børn- og ungebyrådet.

- Det har den betydning, at de bliver hørt og taget meget seriøst. Der er en god stemning omkring de unge, der gør, at politikerne hilser. De bliver også inviteret på mindre formelle kaffemøder, hvor de taler om, hvad de laver lige nu, siger Amalie Ravn Østergaard.

Borgmesteren vælges

Men for at det nye børn- og ungebyråd kan komme i gang med nye emner og diskussioner herpå, så skal de have valgt en borgmester.

Karim Kaddoura bliver vinderen for tredje gang.

- Det beviser, at børn og ungebyrådet satser på mig til at være deres ansigt udadtil, fortæller han.

Han er allerede overbevist over, hvad der skal på dagordenen.

- Jeg tror, at det bliver noget med miljø. Vi ønsker en grønnere by og mere bæredygtighed.

