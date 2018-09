Nyt kørekort på vej til danske bilister

Det er uheldigt at glemme sit kørekort, når man sætter sig ud i bilen.

De fleste af os har dog smartphonen med, uanset hvor vi er, og fremover er det faktisk nok.

Regeringen vil nemlig gøre kørekortet digitalt, så man i stedet har kørekortet som en app på mobiltelefonen.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

- I dag har de fleste en smartphone, og den er blevet en fast del af mange danskeres hverdag. Mobilen har nærmest erstattet pungen, og derfor giver det god mening at få kørekortet på mobilen, så det altid er lige ved hånden, siger innovationsminister Sophie Løhde i en pressemeddelelse.

Behandling af ansøgning skal også hurtigere

Det nye, digitale kørekort erstatter ikke det nuværende fysiske, men bliver i stedet et frivilligt supplement.

Digitaliseringen af kørekortet vil dog også få betydning for dem, der foretrækker at have et fysisk kort med i lommen, lyder det fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Han mener, at det i dag tager for lang tid at få behandlet en ansøgning om kørekort, fordi det foregår manuelt.

- Derfor vil regeringen, ud over at gøre selve kørekortet digitalt, også se på mulighederne for at digitalisere ansøgningsprocessen, så det sparer tid hos både ansøgere og sagsbehandlere, siger han i pressemeddelelsen.

02:03 VIDEO: Hvis man har sukkersyge, kan det flere måneder at få behandlet en ansøgning, så man kan komme til køreprøve (indslag fra juni). Luk video

Kørekortet bliver det første ID-bevis, der bliver digitalt, men det er ambitionen, at andre ID-beviser som f.eks. sundhedskortet også skal være digitale, så danskerne altid har mulighed for at have kortene ved hånden.

Kørekort-appen forventes klar inden udgangen af 2020.