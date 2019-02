Nyt genoptræningscenter på vej til folk med hjerneskader

Rehabiliteringscentret Tagdækkervej i Hammel er kommet et meget stort skridt tættere på en udvidelse.

Et enigt regionsråd har nemlig besluttet at bevilge 40 millioner kroner til et nyt byggeri, der skal gøre det muligt at genoptræne næsten dobbelt så mange mennesker med hjerneskader som hidtil.

I dag er det svært at kaste med bold med patienterne, da der er lavt til loftet, siger afdelingslederen.

Projektet er nu blevet sendt i udbud, og det vil sige, at regionsrådet leder efter entreprenører og håndværkere, der vil byde ind på byggeriet.

- Med mindre, at vi får at vide, at det kommer til at koste dobbelt så meget, så er jeg rimelig sikker på, at vi efter sommerferien træffer den endelige beslutning, siger Jacob Isøe Klærke, der er formand for Psykiatri og Socialudvalget i Region Midtjylland for SF.

Ifølge ham vil et nyt center gøre overgangen fra sygehus til genoptræningscenter bedre for mennesker, der har fået en hjerneskade.

Billedet her viser, hvordan arkitekterne har forestillet sig de nye værelser.

Vil spille bold

Nyheden vækker glæde på det nuværende genoptræningscenter, der er enig i, at de trænger til nye faciliteter.

- Det er rigtig dejligt, at vi nu kan vi give et rigtigt godt tilbud til de borgere der bliver ramt af en erhvervet hjerneskade, siger Lone Aagaard, der er afdelingsleder på Rehabiliteringscenteret i Hammel.

Centeret genoptræner mennesker, der har fået en pludselig opstået hjerneskade, som gør, at de har fysiske eller kognitive udfordringer, og ifølge afdelingslederen kan de hjælpe bedre, hvis de får nogle nye lokaler.

- Vi har nogle gevaldige udfordringer i dag i forhold til de fysiske udfordringer, siger Lone Aagaard og uddyber, at de blandt andet har lavt til loftet, og det betyder, at de ikke kan spille bold indenfor.

Med en udvidelse af centeret vil de få højere til loftet samt 10 nye lejligheder, træningsfaciliteter og en tagterrasse.

- Det glæder vi os rigtig meget til, så vi kan udfolde os og udfordre borgerne i forhold til deres rehabilitering, siger Lone Aagaard.

