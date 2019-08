Ny opfindelse: Nu har de ældre noget at snakke om

På plejecenteret Svaleparken i Assentoft er frokosten netop blevet serveret. I dag står den på smørrebrød.

Normalt ville man højest sandsynligt opleve tavshed i lokalet. Men ikke i dag. Midt på bordet står et kort med blomster på bagsiden.

På forsiden står der ”høstfest” med store bogstaver, og en dertilhørende tekst om den gamle mærkedag.

Louise Højgaard Schubert, der er aktivitetsmedarbejder på plejecenteret, læser op fra kortet, og det bringer minder frem blandt beboerne.

- Efter høsten tog vi til fest i forsamlingshuset, hvor vi dansede, siger Ruth Fog.

- Havde I så kjoler på?, spørger Louise.

- Jaja, det kunne jo være, at vi fik vores første kæreste, svarer Ruth, hvilket får alle beboerne til at grine i kor.

Mærkedagskassen indeholder 52 kort, der hver beskriver en mærkedag. Det kan både være mærkedage fra gammel tid f.eks. fandens fødselsdag eller høstfest, eller det kan være nyere mærkedage som kramme- og kødbolledag.

Svært at finde på noget at tale om

Udover høstfesten er blandt andet kødbolledag, krammedag og øllets dag bare nogle af de mærkedage, der skal være med til at starte samtaler og vække minder på landets plejehjem.

Det er nemlig ikke altid lige nemt at starte en samtale med mennesker, man ikke kender.

Netop derfor har Laura Lærke Linhave og Tine Rolapp, der begge er projektmedarbejdere i Randers Kommune, opfundet en kasse, som kan stå på plejehjemmenes middagsborde.

Det er sjovt og hyggeligt at mindes. Ruth Fog, beboer på plejecenteret Svaleparken

Den indeholder 52 kort med forskellige mærkedage. Alle kort er udstyret med illustrationer og sjove facts om den enkelte mærkedag.

- De skal hjælpe med at igangsætte nogle anderledes og nye samtaler rundt om bordet. Det kan nogle gange være svært som ansat eller som borger for den sags skyld at have en samtale i gang under måltidet, siger Tine Rolapp.

Emmy Hansen sætter pris på Mærkedagskassen, der blandt andet hjælper hende med at huske tilbage på barndommen. Nederst på billedet ses den ene side af samtalekortet om høstfest.

Positive tilbagemeldinger

Fire østjyske kommuner har siden foråret taget ideen til sig, og tilbagemeldingerne er meget positive. På Svaleparken i Assentoft er plejepersonalet også glade for Mærkedagskassen:

- Kortene gør, at man kommer til at spørge ind til mennesket bag. Det letter arbejdsdagen, at man har det her kort, man kan bruge under måltidet, så man ikke hele tiden skal finde på noget nyt at snakke om, siger Louise Højgaard Schubert.

Og beboerne deler samme begejstring for de små kort.

- Det er sjovt og hyggeligt at mindes, siger Ruth Fog, der bliver bakket op af Emmy Hansen

- Det er samtaler man oftest har med sin familie, og det er bare hyggeligt.

Ruth Fog er beboer på plejecenteret Svaleparken. Nederst på billedet ses den ene side af samtalekortet om høstfest.

Ikke kun minder og samtaler

Men kassens formål er ikke kun at fremkalde minder, smil og samtaler over frikadellen på plejecentrene.

- Kortene kan skabe nogle hyggeligere, men også lidt længerevarende måltider. Vi ved, at når man sidder og hygger sig, mens man spiser, så får man også spist lidt mere. Mærkedagskassen kan altså også være med til at forebygge undervægt, som også er en problematik ude på plejecentrene, siger Laura Lærke Linhave.

Mærkedagskassen er en del af et større projekt i Randers Kommune, der sætter fokus på det gode måltid på de randrusianske plejecentre.

Laura Lærke Linhave og Tine Rolapp har allerede solgt kassen til fire østjyske kommuner, og håber på, at det kun er et spørgsmål om tid, før de andre kommuner følger trop.

Østjyske plejecentre, der har Mærkedagskassen stående på middagsbordene: Århus kommune: Solbjerg Plejehjem Norddjurs kommune: Digterparken Randers kommune: Alle kommunens plejecentre og Center for Handicapindsats

Skanderborg kommune: Møllehjørnet, Kildegården og Dagmargården Herudover har 23 andre plejecentre fra hele landet også anskaffet sig Mærkedagskassen.