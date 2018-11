Ny naturkanon: To østjyske perler er med på listen

Danmark har fået en ny naturkanon, der rummer 15 af de skønneste pletter på danmarkskortet.

De blev tirsdag formiddag præsenteret af Danmarks Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ved Jernhatten på Djurslands østkyst tæt på Ebeltoft.

Fakta om Jernhatten.

Og det var ikke tilfældigt, at det var her, præsentationen fandt sted. To af pletterne findes nemlig i Østjylland. Den ene plet er Mols Bjerge, mens den anden netop er Jernhatten.

Det er en jury bestående af otte fagfolk og naturformidlere, der på baggrund af 1.670 forslag fra borgerne har udpeget de unikke naturområder.

- Det er en god ide, fordi det minder os om, at vi har noget dejlig natur i Danmark, som er værd at besøge, fortæller miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt fordelte de mange stemmer sig på 500 natursteder. Der skulle dog kun udvælges tre naturperler i hver af landets fem regioner. Og her var Jernhatten, der hører ind under Mols Bjerge, én af de udvalgte i Midtjylland.

Fredet bakke og udsigtspunkt

Jernhatten er en fredet bakke og udsigtspunkt, hvorfra man kan se øen Hjelm og store dele af det østlige Mols.

Sofie de Magos Jensen er nabo til Jernhatten, og hun forstår godt, at stedet er blevet udvalgt.

- Det kuperede terræn, træernes formation og udsigten gør stedet helt specielt, siger hun og fortsætter:

- Jeg har et specielt forhold til Jernhatten. Jeg bliver rolig, når jeg kommer her.

Man får en ny spændende oplevelse hver gang, man besøger stedet. Enten på grund af lyset, årstiderne eller de krogede og buede træer. Henrik Elstrup, arkitekt

Samme positive oplevelser har arkitekten Henrik Elstrup, når han besøger stedet.

- Man får en ny spændende oplevelse hver gang, man besøger stedet. Enten på grund af lyset, årstiderne eller de krogede og buede træer. Der er jo et uendeligt antal og som arkitekt, så går jeg meget op i former. Så jeg synes, det er inspirerende, siger han.

- For at passe på naturen, skal vi kende den

Jakob Ellemann-Jensen ønsker med kanonen at sætte ekstra fokus på naturen i Danmark.

- Naturen er her uanset hvad, men det er ikke altid, vi er opmærksomme nok på den. Jeg vil gerne, at vi passer rigtig godt på den natur, som vi har. Og forudsætningen for det er, at vi kender den og bruger den. Så det her er i virkeligheden en balancegang mellem benyttelse og beskyttelse, siger han.

På kortet ses de 15 steder, som er med i naturkanonen.

Kriterierne for at komme med i den nye naturkanon er, at den enkelte lokalitet skal have 'en smuk natur og noget særligt, der er værd at besøge'.

Desuden skal lokaliteten 'have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi'.

Og endelig skal der skal være offentlig adgang til stedet, ligesom det har været en ambition at få alle landsdele repræsenteret.

