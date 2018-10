Nu kan socialt udsatte blive begravet sammen

Brugere af Kirkens Korshær i Silkeborg får i dag et fælles gravsted, som de kan bruge, når deres tid er kommet.

- Mange socialt udsatte har ikke noget netværk, så når de falder væk, er der ikke nogen, siger Birger Storgaard Rask, der er korshærsleder i Silkeborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Det sker jævnligt, at Kirkens Korshør i Silkeborg afholder begravelser via korshærspræsten og en mindehøjtidelighed i varmestuen.

- For nogle af vores brugere er vi det nærmeste netværk. Derfor påtager vi os at holde begravelser for dem, siger Birger Storgaard Rask.

'Jens' var ikke bare en skidt fyr

Kirkens Korshær prøver altid at opsnuse eventuelle familiemedlemmer før begravelsen.

- Nogle gange har forbindelsen været brudt i så lang tid, at eventuelle familiemedlemmer vælger ikke at holde begravelsen. Men hvis der er en eventuel familie, så inviterer vi dem altid, selv om de ikke har set hinanden i mange år, siger Birger Storgaard Rask.

For selv om kontakten har været brudt, viser det sig, at det betyder noget, at familien kommer.

- Det er meget værdifuldt for familien, at de kommer og hører, hvem 'Jens' er. At han ikke bare var en skidt fyr, og at der faktisk var mange, der holdt af ham. Det oplever vi faktisk betyder meget for familien. De plejer at være meget taknemmelige bagefter, siger Birger Storgaard Rask.

Efterårstræ med nedfaldne blade

Det fælles gravsted bliver indviet i dag og er for de brugere, som ønsker at blive begravet der.

- Vi holdt et fællesmøde, hvor vi præsenterede ideen. Der var vi spændte på, hvordan de modtog tanken om et fælles gravsted, siger Birger Storgaard Rask.

Men det viste sig, at bekymringen var ubegrundet.

- Jeg var meget overrasket over, hvor positivt de tog imod det. Døden er ikke altid let at tale om. Men allerede der, var der nogle, der sagde, at der ville de gerne begraves. Det har en stor betydning, at man ved, at der er nogen, der tager sig af det, når man ikke er her mere, siger Birger Storgaard Rask.

Nedfaldne blade symboliserer brugere

Kirkens Korshær har valgt et gravsted tæt på natur og Langesøen på Vestre Kirkegård.

På gravstedet er der sat en skulptur af et efterårstræ, hvor de nedfaldne blade symboliserer den enkelte bruger.

Træet er lavet af Kvindesmedjen på Christianis og er lavet i jern. De nedfaldne blade er lavet i messing.

Hvert år dør der 53.000 mennesker i Danmark. Og det er ikke usædvanligt, at mennesker dør uden at have noget netværk.