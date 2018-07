Nu kan du fortælle din historie og redde træer

Du lægger nok ikke mærke til dem særlig ofte. Men de er levende, står stille langs vejkanten og deres arme stritter ud mod dig, når du kører bil. De giver dig skygge i solen, de ofrer sig for, at du kan få et hus, de sørger for, at du kan trække vejret, de bliver nøgne om vinteren og frodige om sommeren.

Og så kan de ellers blive flere hundrede år gamle, hvis man passer godt på dem. Ja, du har måske gættet den lille gåde: Der er nemlig tale om træerne. Og netop det med at passe på træerne har Aarhus Kommune sat på skemaet.

Alle historier er værdsat

Det kan godt være, at kommunen ved, at træerne er vigtige, men det ændrer ikke særlig meget, hvis aarhusianerne ikke også er af samme overbevisning. Derfor vil Aarhus Kommune hylde træerne. Det gør de ved at opfordre aarhusianerne til at hjælpe kommunen med at fortælle historier om gamle træer, der har en særlig historie.

- Det kan være, at man ved, at Kong Christian IV brugte en speciel træsort fra en speciel del af Aarhus til at bygge sine flåder, eller at et specifikt træ engang stod i aarhusiansk gårdherres forhave, eller noget personligt som at et træ har været baggrunden på bryllupsbillederne. Uanset hvad historien er, vil vi gerne høre den, siger Tor Albrechtsen, Skov og Landskabsingeniør i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Tor Albrechtsen nævner, at Aarhus har mange træer, der i forvejen er kendte og har gode historier bag sig. For eksempel den 92-årige Kvindeeg, der står ved Viby Torv, som i 1916 blev plantet af kvinder i Viby til minde om Grundloven af 5. juni 1915, der gav danske kvinder stemmeret.

Måske træerne bliver reddet

De grønne træhistorier skal bruges som en øjenåbner for, hvad træerne har været igennem – måske gennem hundredvis af år. Helt konkret ser kommunen gerne, at historierne eksempelvis bliver skrevet på et skilt, der hænger på de træer, der har en særlig historie, som man for eksempel kan læse, når man tager på en skovtur.

Aarhus Kommune har oprettet en side på deres hjemmeside, hvor man kan dele sin historie.

På den måde håber kommunen, at træernes historier planter sig i østjydernes hjerter, således at forståelsen for, at naturen også har fortjent sin plads på den politiske dagsorden, helt naturligt vil integreres i østjyderne.

Aarhus Kommune kender selv til 16.000 vejtræer, en del træer i parkerne, men ikke særlig mange i skovene.

Der er mange af dem, men mange af os tænker ikke over, hvor lang tid de har været til, og hvad de har overværet gennem tiden. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

- Måske får vi øjnene op for nogle træer, som vi ikke har kendt til, og som måske er bevaringsværdige, så de kan blive udnævnt som evighedstræer, siger Tor Albrechtsen.

Hvis du har en historie, du vil dele med kommunen, kan du indsende den her: https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/ud-i-naturen/parker-og-skove/historiske-traeer/