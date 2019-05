Nose Noise er Beach Party's musikalske undergrundslillebror

Når det kommer til musik, er Grenaa mest kendt for ABC Beach Party og selvfølgelig spillested Pavillonen.

For folkene bag den nye i musikklassen, Nose Noise, skal de musikbastioner ikke væltes af tronen - de skal blot suppleres med noget helt andet.

- Beach Party er en kæmpe fest omkring etablerede kunstnere. Det er fedt i sig selv, men vi tilbyder upcoming-musikere og masser af lokale bands, siger Cecilie Søndergaard, frivillig og booker for Nose Noise.

Bygget af frivillige

Nose Noise er skabt af frivillige og støttet af det lokale erhvervsliv og Norddjurs Kommune.

Festivalen sker i Grenaas ungdomshus Arresten, og det er frivillige unge fra Arresten, som står for festivalen.

Et gruppebillede af de mange frivillige fra Nose Noise 2018. Der er lige så mange, som hjælper til i år. Foto: Nose Noise

Det er tredje år i træk, at Nose Noise finder sted - denne gang med flere scener og endnu mere musik.

- Lige nu knokler 20-25 frivillige hver dag efter arbejde og skole for at få rammerne klar. Det bliver så godt, siger Cecilie Søndergaard.

Arrangør: Vi kan også her i Grenaa

Sidste år kom der 250 gæster. I år har arrangørerne fået lov til at udvide og bruge noget af torvet i det centrale Grenaa, og håbet er op til 500 gæster.

- Det er både lokale unge, som skal komme, men vi så allerede sidste år, at unge fra Aarhus også kom, siger Cecilie Søndergaard og fortsætter:

- Det er vigtigt for os at vise, at det ikke kun i de større by, at der er plads til den her type arrangement.

Læs også Nu bliver din festival-øl mere bæredygtig

Derfor er arrangørerne også glade for, at letbanen nu er begyndt at køre til og fra Grenaa.

Tre navne, du skal høre

Musikfestivalen begynder klokken 14 lørdag d. 11. maj, men allerede fra om formiddagen er der gratis koncerter foran Arresten, inden det officielle program begynder. Mere info om pris, tid og sted findes her.

Booker Cecilie Søndergaard giver her tre bud på gode koncertoplevelser på Nose Noise-festivalen.

1. Anya

Anya er blevet en P3-darling, særligt med hendes storhit Snap Back.. Hun har lige udgivet sit debutalbum, som Gaffa har rost, og hun kommer til at fylde Grenaa med hendes skønne soulpopstemme.

2. M Rexen

Fremragende showman. Sådan lød dommen fra musikmagasinet Soundvenue, da M Rexen optrådte på branchefestivalen Spot i Aarhus tidligere på måneden. Det er svært at sætte ord på M Rexens musik, da den stritter i mange retninger, men han skulle bestemt være en oplevelse værd.

3. Astronaut

Aarhus-kvintet Astronaut er albumaktuelle med Silence One, og særligt på nummeret Inside an Atom kommer deres 70'er-psyc-pop-univers tydeligt frem. Et af bandets medlem har rødder i Grenaa, så det bliver en glædeligt gensyn med en lokal musikhelt.