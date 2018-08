Norddjurs mangler penge: Undersøger mulig skattestigning

Økonomien i Norddjurs Kommune er værre end først antaget, og nu skal borgmester Jan Petersen (Soc. Dem.) undersøge mulighederne for en skattestigning.

Det kom frem på gårsdagens økonomiudvalgsmøde, hvor alle udvalgsmedlemmer, undtagen Liberal Alliances Jens Meilvang, gav borgmesteren mandat til se nærmere på skatten.

- Vi vil kæmpe for at få en aftale sammen med de andre kommuner, så vi i Norddjurs Kommune kan hæve skatten, siger SF'eren Mads Nikolajsen.

01:27 Mads Nikolajsen mener, at Norddjurs Kommune er nødt til at hæve skatten for at få flere indtægter til at bibeholde kommunens serviceniceau. Foto:Thomas Gam Nielsen Luk video

Lige nu er kommuneskatten i Norddjurs Kommune på 25,6 procent, og politikerne har set på, hvor mange ekstra skattekroner en skattestigning kan give.

Stiger skattetrykket med en halv procent, så forventer kommunen 25 millioner kroner ekstra i kassen næste år og 50 millioner, hvis skatten stiger med én procent.

Vil undgå sanktioner

De ekstra indtægter er dog afhængige af, om borgmester Jan Petersen kan blive enige med landets 97 andre borgmestre, når de mødes i KL.

Læs også Kommune vil lukke bassin til genoptræning: - Det vil få konsekvenser

Samlet set må landets kommuner nemlig ikke hæve skatten næste år, uden at den enkelte kommune vil blive ramt af økonomiske sanktioner fra staten.

Derfor skal der være en anden kommune, som sænker skatten, før Norddjurs Kommune kan hæve skatten og hive alle de ekstra penge ind på deres egen konto.

01:27 Venstre Kaspers Bjerregaard vil gerne have undersøgt mulighederne for skattestigning i Norddjurs Kommune, men partiet har ikke taget stilling til, om øget skatter er den rette vej at gå for kommunen Foto:Thomas Gam Nielsen Luk video

Den er den mulighed, som et flertal af Norddjurs' politikere nu har stemt for.

- Kommunens udfordringer er så massive, at vi er nødt til at afsøge alle muligheder - også en eventuel skattestigning, siger Venstres gruppeformand Kasper Bjerregaard og uddyber:

- Det er selvfølgelig ikke traditonel Venstre-politik, og derfor har vi heller ikke lagt os fast på, om vi støtter en skattestigning, men borgmesteren har nu mandat til at undersøge mulighederne.

Skattekroner med sanktioner? Norddjurs Kommune må reelt set godt hæve kommuneskatten, uden at andre kommuner sænker skatten, Det betyder dog, at langt færre af de nye skattekroner vil ryge direkte i den slukne kommunekasse.



Vælger politikerne at sænke skatten i Norddjurs på denne måde, så får de i første omgang kun 25 procent af indtægerne selv, fordi de resterende penge vil blive modregnet i bloktilskuddet fra staten.



Derfor har flertallet i økonomiudvalget givet borgmesteren mandat til at afsøge mulighederne for skattestigning, hvis der er andre af landets kommuner, som sænker skatten.

Liberal Alliance: Nej tak til flere skatter

Det var kun Liberal Alliances Jens Meilvang, der stemte imod mandatet til borgmesteren på økonomiudvalgsmødet.

- Vi skal ikke have skattestigninger, og det er første skridt på vejen til det, så derfor stemte jeg nej, siger Jens Meilvang.

Han har siddet i Norddjurs' kommunalbestyrelse lige siden sammenlægning i 2007, og han hæfter sig ved, at skatten er steget før i kommunen.

01:02 Der er ikke råd til vikarer eller nye ansatte lige nu i Norddjurs Kommune. Se her, hvilke konsekvenser det har. Luk video

- Vi skal i stedet finde pengene ved at effektivisere vores administration på alle områder. Jeg har råbt op om det mange år, og selvom der nu er enighed om, at der skal gøres noget, så vil det have været bedre, hvis vi havde gjort det for ti år siden, siger han.

Kommunens politikere går nu gang med de første budgetforhandlinger for næste års budget.