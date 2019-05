Nikolaj Villumsen: - Førtidsreformen gør ondt i mit hjerte

Introduktion

Nikolaj Villumsen er lidt af en joker ved folketingsvalget. Han er nemlig også Enhedslistens spidskandidat til Europa-Parlamentet, og hvis han i maj 2019 bliver valgt ind i parlamentet, forlader han Christiansborg.

35-årige Nikolaj er vokset op i Aarhus, men er nu bosat i Herlev.

Villumsen har haft en plads i Folketinget siden 2011. Han er tidligere kendt som partiets udenrigsordfører, men har også været vikar som politisk ordfører, mens Pernille Skipper var på barsel.

I efteråret 2018 var det Nikolajs tur til lidt barsel. Her blev han og kæresten nemlig far til lille Olga.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- At jeg er blevet amtsmester i brystsvømning i Aarhus og kom til danmarksmesterskaberne i midt 90'erne. Jeg har altid elsket at svømme, og så lykkedes det mig at komme på konkurrenceholdet, hvor jeg svømmede fire gange om ugen. Jeg svømmer stadig nu, men det er dog motionssvømning.

Hvis din kæreste skulle beskrive dig, hvad ville hun så sige?

- Hun vil nok først og fremmest beskrive mig som sød og nærværende. En anden ting er, at jeg er en arbejdshest, som engagerer mig i politik, historie og menneskene omkring mig. Og så vil hun i øvrigt sige, at jeg er en fiskefrikadelle-elsker. Vi spiser normalt vegetarisk hos os, men hvis jeg er alene hjemme, så er fiskefrikadeller med masser af remoulade det helt store hit.

Nu er det lille Olga, der er den vigtigste i Nikolajs liv. Efter syv år på Christiansborg tog Nikolaj i efteråret 2018 et afbræk fra politik for at dedikere sig til bleer, gylp og råhygge.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Det vil være en søndag, hvor jeg kan sove længe, stå op og lave en kop kaffe og spise et blødkogt æg. Så vil jeg sammen med min kæreste gå en tur i de grønne områder, som ligger hvor vi bor.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Jakob Ellemann-Jensen (V), som jeg har brugt mange timer sammen med i Folketinget, hvor vi har hygget os, grinet og diskuteret. Han står ved sine holdninger. Men han har samtidig humor og respekt for sine modstandere, som gør det rart også at tale med hinanden, når kameraerne er slukket, og man kommer ned fra folketingsstolen.

Hvilken film kan få dig til at græde, og hvorfor?

- "I, Daniel Blake". Jeg så den forleden og fældede en tåre. Det er en rørende historie om en ældre mand, der har arbejdet hele sit liv, og som har passet sin psykisk syge kone. Han bliver selv syg og bliver ved med at hjælpe andre - men får ikke selv noget hjælp fra det samfund, som han har betalt skat til. Det er en rørende historie om en menneskelig tragedie.

00:47 Nikolaj har fået denne aflagte Bernie Sanders-sparkedragt af Pernille Skipper (EL) til sin datter. Sanders var demokratisk kandidat ved præsidentvalget i USA i 2016, og Nikolaj håber, at han bliver vinder valget i 2020. Klippet er fra august 2018. Luk video

Hvilken bog ligger på dit natbord?

- "Adults In The Room", der er erindringer fra den tidligere græske finansminister Alexis Tsipras. Jeg synes, den giver en interessant indsigt i den konflikt, der var mellem den græske befolkning og den folkevalgte græske regering. Men jeg kan også godt lide at læse krimier for spændingens skyld. Det leder tankerne væk fra hverdagens politiske trummerum.

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Så vil jeg fjerne omprioriteringsbidraget fra vores sygehuse, så vi ikke konstant skærer ned på vores hospitaler og sundheden. Vi skal sikre en ordentlig behandling til vores syge, for det er en afgørende del for vores velfærdssamfund.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Så ville jeg måske være gymnasielærer i historie, som jeg har en bachelor i, og samfundsfag. Der er dele af dét at være politiker, der minder om at være gymnasielærer. Eksempelvis i forhold til at holde oplæg, menneskelige relationer til eleverne og at blive klogere og sætte sig ind i stofområder.

00:53 Mennesker, der hjælper flygtninge uden selv at tage penge for det, skal ikke kunne straffes. Sådan sagde Nikolaj i forbindelse med den store flygtningestrøm sydfra i 2015. Her udtaler han sig med udgangspunkt i en konkret sag om 'Peter', der kørte en flygtningefamilie fra Flensborg til Grenaa, hvor de ville med færgen mod Sverige. Luk video

Hvordan er det muligt, at politikere har en mening om alting?

- Det er det heller ikke. Jeg tænker tit, at jeg selv skal tænke mig om, før jeg er helt klar på at udtale mig. Derudover så er man en del af et team i en folketingsgruppe, hvor man vender svære spørgsmål med hinanden - og ved fælles hjælp kan man komme frem til svarene på svære problemstillinger.

Hvad forarger dig mest?

- At man har en politik i Danmark, hvor man behandler syge mennesker ekstremt dårligt. Det gør ondt i hjertet på mig, når jeg hører om skæbnerne efter førtids- og fleksjobreformen. Reformen gør det svært for mange syge mennesker at få en førtidspension, selvom de er enormt syge. Og selvom de ikke kan arbejde, så tvinges de til at tage et job. Det er ikke retfærdigt, og det forarger mig meget. Men det gør mig også bange. Vi kan alle blive syge, og så er det vigtigt, at der er et velfærdssamfund til at tage sig af os, når det sker.

Denne artikel er skrevet i september 2018.