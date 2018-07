Naturvejleder: Derfor smider træer bladene, som om det var efterår

- Vores lindetræer tror, det er oktober.

Sådan skriver en mand fra Auning, der har sendt en video, hvor han vader rundt i den bunke af blade, som træerne nær hans hjem har frastødt.

Flere steder i Østjylland kan man støde på tørre, brune blade, der ellers er karakteristisk for efteråret, selvom kalenderen kun skriver juli. Det er der en naturlig forklaring på, lyder det fra Marianne Graversen, der er naturvejleder i Syddjurs Kommune.

00:23 - Vores lindetræer tror, det er oktober. Sådan skriver en mand fra Auning, der har optaget denne video af lindetræerne nær hans hjem, der har smidt sine blade. Foto:Privatfoto Luk video

- Det er ikke, fordi træerne tror, det er efterår, men det er en overlevelsesstrategi. De kan mærke, at nu kommer der ikke så meget væske til bladene, som der har gjort, samtidig med at fordampning fra bladene er den samme som altid, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er altså en lang periode med minimal regn, der får træernes blade til at svæve mod jorden.

Læs også Pindsvin tørster og sulter i varmen: Sådan kan du redde dem

- Bladene står simpelthen og fordamper væske ud af træet, og derfor tænker træerne, at en måde at overleve på er ved at smide bladene, så fordampningen stopper. På den måde trækker træet alle næringsstofferne tilbage i kviste og grene, og så vil det forsøge at overleve på den måde, siger naturvejlederen.

Dette års sommer er godt på vej til at gå over i historien. Antallet af sommerdage har passeret de 40, og i denne uge fik vi sågar den første tropedag nogle steder i Østjylland med temperaturer på over 30 grader.