Natten til tirsdag kan blive historisk: Vi kan få den varmeste nat i dansk vejrhistorie

Hvis ikke man i forvejen synes, at det er varmt om natten, så kan den kommende nat meget vel blive en tand for varm for selv de mest hårdføre.

Usædvanlig varm luft blæser op over Danmark fra sydøst, og på trods af overskyet vejr mange steder er temperaturen alligevel steget til mellem 25 og 28 graders varme her til formiddag.

Det er dog den kommende nats temperaturer, der kan gå hen at blive helt historiske.

Laveste temperaturer natten til tirsdag. Hvis temperaturen holder sig over 23,0 grader, bliver det den varmeste nat i dansk vejrhistorie. Foto: TV 2 VEJRET

Varm luft og skyer

Efter en varm mandag med temperaturer, der kan nå 30-31 graders varme som det højeste, falder temperaturen kun langsomt i aftentimerne, mens varm luft fortsat strømmer op over Danmark fra sydøst.

Derudover kan skyer over dele af landet holde på varmen, og kombinationen af varm blæst og skyer kan holde temperaturen oppe på mellem 21 og 23 grader, hvor det bliver varmest.

Lige nu kan det meget vel blive allervarmest over det sydøstlige Jylland, over det sydlige Fyn samt på Lolland-Falster, hvor meget varmt havvand opretholder en høj temperatur i nattetimerne.

DE VARMESTE TROPENÆTTER 23,0 grader på Christiansø den 26. august 1997

22,8 grader i Bovbjerg den 10. august 1975

22,8 grader i København den 29. juli 1994

22,6 grader i Assens den 3. august 2013

22,4 grader ved Hammer Odde den 21. juni 1917

22,4 grader ved Kegnæs den 28. juli 2006 En tropenat er en nat, hvor temperaturen natten igennem forbliver over 20,0 grader.

Rekorden fra 1997 vakler

Den varmeste nat, der er målt i den danske vejrhistorie - som på landsplan går tilbage til 1874 - fandt sted natten til den 26. august 1997, hvor den daværende vejrstation på Christiansø øst for Bornholm ikke målte under 23,0 grader som laveste temperatur.

Rekordtropenatten fandt sted i den varmeste måned nogensinde i Danmark - august 1997 - hvor middeltemperaturen endte på 20,4 grader. Det blev desuden også den varmeste sommer i dansk vejrhistorie.

Sommeren 1997 er fortsat den varmeste, der er målt i Danmark. Her tager en dreng en afkølende dukkert i springvandet i Fælledparken. Den gældende rekord for varmeste tropenat blev sat natten til den 26. august 1997 på Christiansø. Foto: Bjarke Ørsted / Scanpix Danmark

Bliver historisk uanset hvad

Det er næsten helt sikkert, at den kommende nat bliver blandt de allervarmeste, man har målt her til lands.

Den første tropenatsrekord, der blev sat i Danmark, fandt sted så tidligt som natten til den 21. juni 1917 i Sandvig på Bornholm, hvor temperaturen ikke kom under 22,4 graders varme. I dagene omkring tropenatten strømmede glohed luft op over den sydøstlige del af landet med temperaturer op til 34,4 grader.

Desuden blev natten til den 18. juni 1917 en af de tidligste tropenætter herhjemme nogensinde, da Sandvig mønstrede en nattemperatur på 20,5 grader.

Der skulle gå 58 år, før den rekord blev slået.

Sådan så TV-AVISEN ud den 10. august 1975 - under alle tiders varme hedebølge. Natten forinden blev i sin tid den varmeste nat med 22,8 grader ved Bovbjerg Fyr. Foto: NF / Scanpix Danmark

I forbindelse med den historiske hedebølge i august 1975 blev der ved Bovbjerg Fyr i Vestjylland målt 22,8 grader som laveste temperatur den 10. august. Den følgende dag blev den varmeste i dansk vejrhistorie med 36,4 grader i Holstebro.

Den natterekord blev tangeret den 29. juli 1994 i København under den nærmest tropiske juli.

Også natten til onsdag kan give temperaturer på 23 grader.