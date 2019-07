Nabo til lejlighedsbrand: - Jeg var lidt i chok

- Det kom meget pludseligt. Det var ikke noget, jeg lige regnede med ville ske midt i byen. Så jeg var lidt i chok, da jeg vågnede om natten og hørte sirenerne.

Sådan lyder det fra Emil Nex, der er nabo til den lejlighed, der natten til søndag blev udsat for brandstiftelse og hærværk.

- Min storebror var på besøg, og han løb ned og hjalp til og fik folk banket op. Jeg kunne kigge ud og se, at det var voldsomt, siger Emil Nex til TV2 ØSTJYLLAND.

Han så dog ikke gerningsmændene med egne øjne.

- Jeg hørte kun at stenen blev kastet ind, og så sagde min storebror, at han så to løbe, siger han.

Lejlighed tilhører Jens Stage

Lejligheden der blev udsat for hærværk tilhører den tidligere AGF-spiller Jens Stage og ligger på Eckersbergsgade i det centrale Aarhus.

Jens Stage skiftede tidligere på sommeren fra AGF til FC København, og begge klubber fordømmer episoden.

- Vi fordømmer på det kraftigste den slags handlinger og tager skarpt afstand til dem. Vi har tilbudt vores hjælp til politiets efterforskning og vi håber, at gerningsmændene findes og bliver stillet til ansvar. Og hvis de bliver identificeret, og det viser sig, at de har det mindste tilhørsforhold til AGF, så vil de - udover en civil dom - få livslang karantæne til alle AGF's kampe, siger direktør i AGF, Jacob Nielsen til AGF's hjemmeside.

- F.C. København erfarer, at der i weekenden er udøvet hærværk mod Jens Stages lejlighed i Aarhus, hvilket vi naturligvis tager kraftigt afstand fra, skriver klubben på sin hjemmeside.

Bred efterforskning

Politiet er gået i gang med efterforskningen af sagen, og oplyser, at de stadig er for tidligt at snakke om motiver.

- Vi har startet den reaktive efterforskning op. Det vil sige, at vi skal afhøre eventuelle vidner, de forurettede, der bor i lejligheden, og så har vi en masse tekniske spor, vi skal have undersøgt. Der kommer til at gå en rum tid, før vi har dem, siger Brian Voss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

- VI efterforsker rigtig bredt. Det siger vores erfaring os inden for de her sager. Vi er afhængig af at tale med vidner og få svar på spor fra de tekniske undersøgelser, siger Brian Voss Olsen.

Har man oplysninger i sagen kan man kontakte Østjyllands Politi på 114.