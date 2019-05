Motorcyklist fundet dræbt efter ulykke

I hvad der formentlig var en soloulykke, mistede en 34-årig mand fra Randers tirsdag aften livet.

Manden kørte af ukendte årsager ind i et vejtræ på sin motorcykel og blev fundet livløs liggende på Ormslevvej nær Aarhus.

- Vi afventer bilinspektørens undersøgelser for at få en forklaring på, hvordan ulykken skete. Vi arbejder ud fra en teori om, at det var en soloulykke, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Jes Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Han har formodentlig mistet herredømmet over motorcyklen.

En ambulancelæge erklærede manden død på stedet.

Færdselsuheld - motorcyklist impliceret i solouheld på Ormslevvej ved Aarhus tirsdag kl. 2149, hvor pgl. ramte et vejtræ. Fundet livløs og erklæret død af ambulancelægen. Der er tale om en 34-årig mand fra Randers. Pårørende underrettet og bilinspektør tilkaldt. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 30, 2019

Ulykken skete kl. 21.49, og kort efter blev der ringet til alarmcentralen af en forbipasserende.

Den dræbtes pårørende er underrettet.