Monstre og drager erstatter brøker og ligninger

Det ville formentlig skabe lidt besvær i hverdagen, hvis man skulle beregne vinkelsummen i en trekant, hver gang man skulle igennem en dør.

Men for eleverne i 4. A på Munkholmskolen i Randers er den slags opgaver blevet en naturlig del af undervisningen. Her skal de løse matematiske opgaver for at komme videre i et fantasy-univers, som læreren har udviklet.

For at komme videre i fantasy-universet, får eleverne nogle nøgler. Dem skal de bruge til at løse en matematisk opgave. Hvis de løser den korrekt, åbnes døren videre ind i universet.

- De ved, at hvis ikke de finder den rigtige nøgle, så kan de ikke komme videre. Så de har en lyst, en indre motivation til at finde ud af, hvordan man får fundet vinkelsummen på de her nøgler, siger Jeppe Bøgh Pedersen, lærer på Munkholmskolen, til TV2 ØSTJYLLAND

Det hele foregår blandt monstre, drager og helte i en fantasiverden. For at komme videre i universet, skal man løse matematiske opgaver. Og den anderledes undervisning er noget, som virkelig kan begejstre børnene.

Eleverne på Munkholmskolen er en del lettere at motivere til fantasy-undervisningen end til almindelig matematik.

- Jeg lytter meget mere efter, end hvis det var almindelig matematik. Malthe Søgaard Viby, elev, 4. A på Munkholmskolen

- Jeg synes, det er meget, meget sjovere, fordi der bliver blandet så meget spænding ind i det, siger Jacob Arp Sørensen fra 4. A til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg lytter meget mere efter, end hvis det var almindelig matematik, siger Malthe Søgaard Viby, der også går i 4. A.

Lærer, Jeppe Bøgh Pedersen har rollespil og fantasy som sin store, private hobby.

Rollespil er Jeppe Bøgh Pedersens egen opfindelse. Det er hans store private hobby, så derfor var det oplagt for ham at bruge det i undervisningen. Han oplever, at man rammer nogle andre elever end i den normale undervisning, og han har kun fået god respons på initiativet.

- Jeg har aldrig oplevet nogle forældre, der synes, det var noget pjat. De har altid været positive omkring det og kan se, at eleverne får lært en masse ting ved det. Også nogle af de elever, der måske er fagligt udfordrede i matematik, rykker sig på grund af det, siger Jeppe Bøgh Pedersen.

