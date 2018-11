Modedyr og målscorer: Kom med hjem til Randers FC-angriber

Marvin Egho blev matchvinder, da han søndag scorede sit første mål for Randers FC i 1-0-sejren over Hobro.

En vigtig milepæl for den 24-årige østriger, der spillede sin kamp nummer 11 for kronjyderne.

- Det føles rigtigt godt. Når du er angriber, og du ikke scorer fra start, så får du mere og mere pres på dig for hver uge. Nu lykkedes det, og jeg er rigtig glad, siger Marvin Egho, der hurtigt faldt til i Randers.

- Det har været meget nemt, for vi har en masse gode fyrer i klubben, som hjalp mig fra dag ét.

Grundig scouting

En af grundene til, at han valgte at drage mod Danmark var randrusianernes interesse i ham. Men det var ikke noget nemt valg, da han spillede fast for den slovakiske mesterklub.

- Det var lidt svært, for jeg var i Spartak Trnava, vi var mestre, og vi var med i kvalifikationen til Europa League. Jeg ville gerne spille Europa League, men jeg ville også gerne tage det næste skridt.

- For mig er Danmark en større liga, og det ville blive det næste skridt. Thomas (Thomasberg, red.) ringede til mig to måneder inden, jeg kom til Randers, og jeg kunne fornemme på ham, at han virkelig ville have mig, lyder det fra Marvin Egho, som også fortæller, at sportschef Søren Pedersen personligt var nede og scoute ham i Slovakiet.

'Freaky liga'

Nu har han stiftet bekendtskab med den danske Superliga i nogle måneder, og han er overrasket over, hvor tæt rækken egentlig er.

- Top 6 bliver svært, men jeg tror, vi kan gøre det. Vi håber, vi klarer det. Men jeg vil bare levere en god sæson og spille godt fodbold.

- Det er en lidt freaky liga, for jeg føler, at alle kan slå alle. Der er mange uafgjorte, siger han.

Modeelskeren Egho

Når Marvin Egho ikke er på fodboldbanen, så går meget af tiden med at interessere sig for tøj og mode. Tøjskabet - som det også kan ses i videoen herover - består af masser af unikke trøje, bukser, jakker, sko og kasketter.

Interessen for mode har han fået igennem en sportsgren, han følger uhyre tæt.

- Jeg elske NBA-basketball, og jeg ser en masse kampe, når jeg kan. I USA er de mere freaky, og de har fede ting. Og når jeg ser dem, og hvad de har på inden kampene, så tænker jeg bare "Wow!".

Herunder kan du høre holdkammeraterne Jonas Bager og Saba Lobjanidze give deres syn på angriberens stilm og så fortæller Marvin Egho meget mere om sin store passion og om sin ageren på de sociale medier, hvor han især er aktiv på Instagram under navnet @eghooo.