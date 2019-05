Missing People og politiet mangler spor: - Måske vil Anita ikke findes

107 mennesker fra Missing People var lørdag samlet for at lede efter Anita Skibsted Bentzen, der har været savnet siden mandag.

Efter fem timers søgen, måtte de 107 borgere fra nær og fjern endnu engang erkende, at de ikke kan finde den 62-årige kvinde fra Bryrup.

Vi har på ingen måde givet op, men vi er afhængige af, at der kommer nogle nye spor og nogle nye tips. Vivian Winther Eriksen, presseansvarlig, Missing People

- Vi har på ingen måde givet op, men vi er afhængige af, at der kommer nogle nye spor og nogle nye tips, siger Vivian Winther Eriksen, der er presseansvarlig for Missing People, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Børn efterlyser deres forsvundne mor: - Hjælp os med at finde hende

Missing People har været på søgning efter Anita Skibsted Bentzen mandag, tirsdag, onsdag og lørdag i denne uge uden held, og de overvejer nu, om de skal fortsætte søgningen, eller holde en pause.

- Vi er i kontakt med familien, og vi venter svar på, om de ønsker, at vi skal fortsætte søgningen. Det er op til dem, siger Vivian Winther Eriksen.

Anita Skibsted Bentzen forlod sin bopæl på Sportsvej i Bryrup i løbet af natten til mandag. Foto: Google Maps

Politiet har givet op

Helt anderledes står det til ved Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge vagtchefen, Carsten Henriksen, har politiet nemlig kastet håndklædet i ringen.

- Vi har arbejdet meget med det, og gjort hvad vi kunne, men nu er vi nået der til, hvor mulighederne er udtømt, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Anita har været savnet siden mandag: Nu er hun måske blevet set

Han understreger dog, at politiet stadig har en eftersøgning i gang på Anita Skibsted Bentzen, og at de naturligvis reagerer, hvis der kommer nye tips og spor.

”Vi skal ikke jage hende”

Anita Skibsted Bentzen forlod sin bopæl natten til mandag, og har siden da været efterlyst. Flere personer mener dog, de har set hende i lokalområdet, men det er ikke lykkedes nogen at få kontakt med hende.

- Måske vil Anita ikke findes, og vi må derfor have i baghovedet, at hvis hun er en kvinde, der ikke ønsker at findes, skal vi ikke jage hende. Derfor må vi have is i maven og give hende lidt ro, siger Vivian Winther Eriksen.

Onsdag blev et tæppe, som tilhører den savnede, fundet i skoven nordøst for Bryrup og i lokale Facebookgrupper beretter flere om, at Anita Skibsted Bentzen skulle være set i Salten Skov.

Ud fra de informationer vi har, lader det til, at hun ikke vil findes. Bent Riber Nielsen, Lokalpolitiet Silkeborg

De oplysninger fik torsdag sammen med fundet af tæppet politiet til at tro, Anita Skibsted Bentzen helst vil være i fred.

- Ud fra de informationer vi har, lader det til, at hun ikke vil findes, forklarede Bent Riber Nielsen fra Lokalpolitiet Silkeborg torsdag.

Læs også Anita har været væk siden mandag: Nu er der nyt i sagen

Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer dog alle, som ser Anita Skibsted Bentzen, til at ringe til politiet på 114 og det samme opfordrer Missing People til.

- Det er rigtig vigtigt, at folk væbner sig med tålmodighed og lader politiet lave det første arbejde, fordi vi har set, at når der kommer et spor, så farer folk ud og leder efter hende, og så bliver sporerne forurenet, siger Vivian Winther Eriksen, der er presseansvarlig ved Missing People.

Missing People har fået klager

Siden Anita Skibsted Bentzen forsvandt i mandags har der været hundredevis af mennesker ud og lede efter hende i og omkring Bryrup, og det har til tider givet Missing People problemer.

Der er nemlig flere personer, der efter Missing Peoples søgninger, har været ude på egen hånd og lede efter den 62-årige kvinde. Her er der flere, der har overtrådt lovgivningen, som lyder på, at man ikke må søge på privat grund, før man har fået tilladelse.

Når folk bliver chikaneret i deres eget hjem, så går det altså for langt Vivian Winther Eriksen, presseansvarlig, Missing People

- Det er gjort efter bedste intention og med bedste hjerte, men det bliver lynhurtigt en misforstået hjælp, siger Vivian Winther Eriksen.

Det har resulteret i, at flere borgere har følt sig chikaneret i deres eget hjem, og klaget til Missing People.

- Når folk bliver chikaneret i deres eget hjem, så går det altså for langt. Derfor blev det påtalt meget kraftigt under søgningen lørdag, at hvis vi får oplysninger om, at der er nogen, der er gået ind på privat grund, så ligger der en politianmeldelse på dem, siger Vivian Winther Eriksen.