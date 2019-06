Mere regn og torden har kurs mod Østjylland

Tirsdag har mange steder i Østjylland budt på voldsomt vejr med skybrud, torden og kæmpestore hagl. Og der er mere regn og torden på vejr mod Østjylland onsdag.

Men dagen begynder dog ganske pænt.

- Der venter en fin morgen med gode chancer for sol, siger Anders Brandt fra TV2 Vejret.

PÅ Væthvej ved Langå ramte et lyn tirsdag eftermiddag et træ, som væltede ned og i spærrede en del af vejen.

Allerede klokken 9.00 kan temperaturen ved Silkeborg nå op på 20 grader, mens termometret senere på dagen vil komme helt op på 25 graders varme mange steder.

Men i løbet af eftermiddagen kommer der regn og torden fra vest, som skal passere Østjylland i løbet af de sene eftermiddagstimer.

Onsdag sidst på eftermiddagen bliver en våd omgang i det østjyske. Foto: TV2 VEJRET

Men det bliver nok næppe lige så voldsomt, som det har været flere steder i Østjylland denne tirsdag. Ved Langå slog et lyn for eksempel ned i træ, mens store vandmasser gav udfordringer i Randers. I Ørsted haglede det med hagl så store som tikroner.

Tirsdag eftermiddag ramte et skybrud Randers.

Men allerede fra torsdag vender vejret. Det bliver køligere, og resten af ugen lander temperaturen omkring de 20 grader. Torsdag og fredag er der risiko for enkelte byger, mens weekenden ser ud til at holde tør og tilmed med gode chancer for at se en masse til solen.

Så det tegner til at blive godt bål-vejr på søndag, hvor det jo som bekendt er sankthansaften