For meget kropsfedt øger risikoen for depression

Jo mere fedt man har på kroppen, jo mere øges sandsynligheden for, at man udvikler en depression. Har man ti kilo overflødigt fedt på kroppen, øges risikoen for depression med 17 procent.

Det er de psykologiske følger af fedme, der fører til den øgede risiko for depression – og ikke den direkte biologiske effekt af fedtet. Søren Dinesen Østergaard, professor

Sådan lyder hovedkonklusionerne i et nyt studie fra Aarhus Universitet.

Den øgede risiko for depression skyldes dog ikke den måde, det overflødige fedt påvirker kroppen biologisk, fortæller Søren Dinesen Østergaard, professor og en af forskerne bag.

- Det er de psykologiske følger af fedme, der fører til den øgede risiko for depression – og ikke den direkte biologiske effekt af fedtet, siger han.

Han fremhæver, at hvis det var modsat, ville forskerne have set, at folk med fedt centralt på kroppen i højere grad får depression, da den type fedt har den mest skadelige effekt rent biologisk.

BMI duer ikke

Undersøgelser, der tidligere har kædet depression og fedme sammen, har taget udgangspunkt i folks BMI. Ifølge forskerne er BMI dog "et unøjagtigt mål for overvægt og fedme", og derfor har de i studiet undersøgt kropsfedt.

Det er en styrke ved vores undersøgelse, at vi har kunnet zoome ind på den specifikke sammenhæng mellem mængden af kropsfedt og risikoen for depression. Søren Dinesen Østergaard, professor

BMI beregnes udelukkende ud fra kropsvægt og højde og er derfor et ret groft mål. Det tager hverken højde for, om knoglebygningen er spinkel eller kraftig eller for muskelmassen.

- BMI er et unøjagtigt mål for overvægt og fedme. Eksempelvis vil mange elitesportsfolk med stor muskelmasse og lav fedtprocent have et BMI på over 25, hvilket er lig med overvægt ifølge den gængse definition. Det giver tydeligvis ikke rigtig mening. Derfor er det en styrke ved vores undersøgelse, at vi har kunnet zoome ind på den specifikke sammenhæng mellem mængden af kropsfedt og risikoen for depression, forklarer Søren Dinesen Østergaard.

Søren Dinesen Østergaard mener, at studiet er "særdeles relevant", da der ifølge professoren er en global fedmeepidemi, hvor omkring 40 procent af verdens voksne er overvægtige.

Camillas vægt blev udskammet på festival

Netop overvægt fik Camilla Andersen fra Horsens til tasterne for et par dage siden. Hun havde været til middelalderfest i Horsens, da huyn bælev udskammet over sin vægt af en fremmed kvinde.

Camilla hyggede sig med kæresten og et hold venner på en bænk på festivalpladsen, da kvinden pludselig kom bragende ind i hendes liv med sine højlydte stødende ord.

Jeg sad bare og kiggede ned i bordet. Klappen gik fuldstændig ned og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg sad bare helt forstenet og jeg er ellers én, der snakker meget. Camilla Andersen, Horsens

Kvinden kom hen til bænken sammen med to mænd og bad Camilla og vennegruppen om at rykke ind.

- Det er lige meget, for hende dér fylder alligevel for to, lød det straks fra kvinden i gruppen.

Skældsordene fortsatte højlydt, efter kvinden og hendes venner havde sat sig. Ikke henvendt direkte til Camilla, men højt nok til at hun tydeligt kunne høre det hele. Det pludselige angreb fik hende til at sidde helt forstenet.

- Jeg sad bare og kiggede ned i bordet. Klappen gik fuldstændig ned og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg sad bare helt forstenet og jeg er ellers én, der snakker meget, husker Camilla Andersen.

Hun har bevidst valgt, at hun hverken til TV2 ØSTJYLLAND eller på Facebook vil gengive den nøjagtige ordlyd af de grimme ord, kvinden sagde om hende. For ved at gøre det, føler hun, at hun smider brænde på det bål, som får rigtig mange til at sige grimme ting til hinanden. Og det er netop det modsatte, Camilla Andersen ønsker.

Vægttabet har foreløbig betydet, at Camilla Andersen vejer 30 kilo mindre, end sommeren 2018. Her ses hun med sin kæreste på årets sommerferie. Foto: Privatfoto